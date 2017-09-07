Ozan Tufan'a linç girişimi engellendi

Emre Belözoğlu, genç arkadaşıyla ilgili, "Ozan son dönemlerde Türkiye'de 2 yönlü futbol oynayabilen sayılı futbolculardan bir tanesi. Türkiye'de yabancı oyuncuların kredisi çok yüksek. Yerli oyunculara ise kredi tanınmıyor. Bu tepkilere rağmen Ozan Tufan'ın yüksek bir iradesi var. Örneğin, Vardar maçında takımının en iyisiydi. Fenerahçe'de oynamak hedef adam olmak demektir. Takım da kötü gidere bu tepkiler daha da artar. Ozan'a hep şunu söyledim. "Yanıt vermen gereken tek yer sahanın içi..." Çok iyi antrenman yapıp, beslenmesine, dinlenmesine çok dikkat etmeli ev sahada gereken karşılığı vermeli"