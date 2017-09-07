Ozan Tufan'a linç girişimi engellendi
Fenerbahçe'deki futboluyla sanal ortamda Ozan Tufan için başlatılan tepki furyası sonrası, Ozan yalnızca Sarı Lacivertli takımın maçlarında değil Milli maçlarda da hedef konumuna geldi.Genç oyuncu Gençlerbirliği deplasmanında galibiyeti getiren golü atmasına ve milli maçlardaki saha içi verimine rağmen Hırtvatistan karşısında bile yuhalanabildi.
Oysa Ozan Tufan'ın saha içi verileri ve srgilediği futbol gösterilen tepkilerle bir araya getirldiğinde ortada bir çelişki olduğu dikkat çekiyor. Gençlerbirliği maçında takımına 3 puan getiren golü kaydeden Ozan Tufan, milli forma altında da istatistiklere bakıldığında takımın kötü oyuncuları arasında yer alıyor.
Buna karşın, hem kulübünde hem Milli Takım'da teknik adamlar ve arkadaşları ona güvenmeye devam ediyor. Hırvatistan maçında Ozan'ın yuhalanması üzerine en büyük destek yerine oyuna girdiği Burak Yılmaz'dan geldi. Burak arkadaşını alnında öperek sahaya gönderdi, diğer futbolcularda moral aşılamaya çalıştı.
Emre Belözoğlu, genç arkadaşıyla ilgili, "Ozan son dönemlerde Türkiye'de 2 yönlü futbol oynayabilen sayılı futbolculardan bir tanesi. Türkiye'de yabancı oyuncuların kredisi çok yüksek. Yerli oyunculara ise kredi tanınmıyor. Bu tepkilere rağmen Ozan Tufan'ın yüksek bir iradesi var. Örneğin, Vardar maçında takımının en iyisiydi. Fenerahçe'de oynamak hedef adam olmak demektir. Takım da kötü gidere bu tepkiler daha da artar. Ozan'a hep şunu söyledim. "Yanıt vermen gereken tek yer sahanın içi..." Çok iyi antrenman yapıp, beslenmesine, dinlenmesine çok dikkat etmeli ev sahada gereken karşılığı vermeli"
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, geçtiğimiz günlerde basınla yaptığı bir sohbette Ozan Tufan konusuna ayrı bir yer vermiş ve şu ifadeleri kullanmıştı: "Ozan Tufan'a bir sürü bonservis parası ödedik. 'Geleceğin en iyi oyuncusu' dedik. Ne oldu, 'Tu kaka yaptık' hep beraber. Türkiye'de sosyal medyadan sonra eksen kayması var.
"Taraftar 'Seninleyiz' diyor sonra yuhalıyorlar. 20 yaşındaki çocukların eli ayağı birbirine dolanıyor. Bu çocuklar kaybolup gidiyor. Zaten temel yok bu çocuklarda. Toparlasa mücadele etse ne olacak?" "Rakiplerde, yabancılarda, adamlarda spor kültürü var. Yense de yenilse de alkışlıyorlar. Siz bir maç kötü oynuyor, sallıyorsunuz. Hep beraber karalama politikası. Yol gösterme gibi bir durum yok"
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