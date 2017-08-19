Mehmet Topal ile Kameni arasındaki o konuşma...
Kamerunlu kaleci soyunma odasında arkadaşının yıkılmış halde görünce "2. golde hata benimdi. Öne çıkmamalıydım. Ancak futbol bu. Sen de biliyorsun ki böyle bir golü ilk kez biz yemedik. Geçmişte kalmamamız lazım. Bir an önce önümüzdeki maçlara bakmalıyız. Biz senin kaliteni biliyoruz" sözleriyle arkadaşına moral aşıladı.
Teknik direktör Aykut Kocaman da Mehmet'in moralini düzeltmeye çalışanlar arasındaydı. Roman Neustadter'in yerine oynattığı öğrencisini ligdeki Trabzon maçına hazırlayan Kocaman, "Sen çok tecrübeli bir futbolcusun. Bugünlerin üstesinden gelebilirsin. Büyük oyuncular böyle günlerde bu sorunları çözer ve ayakta kalır. Biz de senden bunu bekliyoruz. Çünkü sen bu takımın önemli bir parçasısın" ifadelerini kullandı.
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