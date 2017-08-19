Mehmet Topal ile Kameni arasındaki o konuşma...

Teknik direktör Aykut Kocaman da Mehmet'in moralini düzeltmeye çalışanlar arasındaydı. Roman Neustadter'in yerine oynattığı öğrencisini ligdeki Trabzon maçına hazırlayan Kocaman, "Sen çok tecrübeli bir futbolcusun. Bugünlerin üstesinden gelebilirsin. Büyük oyuncular böyle günlerde bu sorunları çözer ve ayakta kalır. Biz de senden bunu bekliyoruz. Çünkü sen bu takımın önemli bir parçasısın" ifadelerini kullandı.