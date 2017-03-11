Lens'ten takım arkadaşına tepki
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Lens fırtınası
DEPLASMANDA 2 GOL, 4 ASİSTİ VAR
Takıma sahip çıkıp sözleriyle canlandıran Jeremain Lens futboluyla da alkış aldı. Hollandalı ilk golde ortayı içeri kesen isimdi. Skoru 2-2'ye getiren beraberlik golünde ise çizgi üzerinde rakibini nefis geçti. Verkaç sonrası Fernandao'ya boş kaleye attırdı. Dış sahada 2 gol, 4 asisti oldu.
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