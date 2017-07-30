GALERİ
Fenerbahçe'ye golcünün kralı geliyor
0 | 0
Baldır kemiği kırığı ve ayak bileği yırtığı nedeniyle kariyerinde uzun süreli sakatlıklar yaşayan oyuncu, bu yüzden Dinamo Kiev'de tutunamadı. Anderlecht'te ise ciddi bir sakatlık sorunu yaşamayan Teodorczyk, ilk sezonunda 'krallık' tacını giydiği Belçika macerasında 51 maçta 30 gol atıp, 5 asist gerçekleştirdi.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.