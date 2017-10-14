Fenerbahçeli yıldız isyan etti: Oynamak istemiyorum

"GERÇEK YERİM ORTA SAHA"

"Milli görev kutsaldır. Nerede şans verilirse oynamak şereftir ancak o bölgede sürekli hata yapıyorum. Daha sonra da yıpratılıyorum. Benim gerçek yerim orta saha, sadece ön liberoda forma giymek istiyorum."