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Fenerbahçeli yıldız isyan etti: Oynamak istemiyorum
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VARDAR MAÇINDA STOPERDEYDİ
Kariyerinin neredeyse tamamını orta sahada geçiren Mehmet Topal, A Milli Takım'da Fatih Terim'le birlikte stoperde oynamaya başlamıştı. Topal, Dünya Kupası elemesinde ilk 11'de çıktığı 9 maçın sekizinde stoperde oynamış,özellikle toplamda 7 gol yenilerek kaybedilen Ukrayna ve iki İzlanda maçlarında çok eleştirilmişti. Aykut Kocaman, Mehmet Topal'ı deplasmanda 2-0 mağlubiyetle biten Vardar maçında da defansın ortasında kullanmıştı.
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