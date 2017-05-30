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    30 Mayıs 2017, Salı
    EURO2016 TRANSFER ODASI
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    Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaret

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