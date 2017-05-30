Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaret
İstanbul'da düzenlenen THY Euroleague dörtlü finalinde zafere ulaşan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı ile birlikte Başkan Aziz Yıldırım ve yöneticiler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti. Kabulde Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ve TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu da hazır bulundu.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde; Başkan Aziz Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, Başkan Vekili Mithat Yenigün, Genel Sekreter ve Basın Sözcüsü Mahmut Uslu, Asbaşkanlardan Nihat Özbağı, Ali Yıldırım, Önder Fırat, Ozan Balaban, Yönetim Kurulu Üyelerinden Cenk Başak, Selim Sapan ile Erkek Basketbol Takımı oyuncularıyla teknik ekibi ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen yer aldı.
Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleştirilen kabulde Aziz Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a üzerinde isminin yazılı olduğu bir basketbol forması hediye etti. Başantrenör Zeljko Obradovic de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Fenerium tarafından "Üç Boyutlu Fotografik Görüntüleme" tekniği kullanılarak üretilen bibloları takdim ederken; oyuncular ise üzerinde tüm takımın imzasının yer aldığı şampiyonluk tişörtü verdi.
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