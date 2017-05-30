Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaret

Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleştirilen kabulde Aziz Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a üzerinde isminin yazılı olduğu bir basketbol forması hediye etti. Başantrenör Zeljko Obradovic de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Fenerium tarafından "Üç Boyutlu Fotografik Görüntüleme" tekniği kullanılarak üretilen bibloları takdim ederken; oyuncular ise üzerinde tüm takımın imzasının yer aldığı şampiyonluk tişörtü verdi.