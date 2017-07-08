GALERİ
Fenerbahçe 2-3 Juventus Bükreş
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MÜTHİŞ FÜZELER
İkinci yarıya Kanarya daha etkili başladı. Dakikalar 56'yı gösterirken Şener'in ortasını rakip kaleci hatalı çeldi. Mehmet Ekici topa müthiş vurup farkı 2'ye çekti. 63'te yine Mehmet Ekici sahne aldı. Yay üzerinde buluştuğu topu sol ayağıyla harika bir şekilde filelerle buluşturdu, skoru 3-2 yaptı.
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