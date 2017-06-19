F.Bahçe'den yılın sürprizi: Fernandes!

31 yaşındaki Fernandes'i çok uygun şartlarda getirebileceğini belirten Rus menajer, Fenerbahçeli yöneticilere şunları söyledi: "Fernandes bu sezon Lokomotiv'de 7 gol 9 asistle oynadı. Tam bir joker. Orta sahanın sağında, solunda, ön liberoda, forvet arkasında ve merkezde oynadı. İstediğiniz Jose Sosa'dan daha verimli bir sezon geçirdi. Sosa'dan çok daha uygun şartlara gelebilir."