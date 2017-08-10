Erman Toroğlu'ndan olay sözler

Şimdi gelelim sadede...

Bakınız Türk futbolunda bunlar çok, bir tane değil. Ama Aziz Yıldırım NTV Spor'a giderek insanların gözünün içine baka baka doğru söylemiyor.

Oradaki iki arkadaş da Aziz Yıldırım'a zaten çanak sorular yöneltiyorlar. Bakınız ben müneccim miyim, 2 yıl evvel o yazıyı yazayım. Siz kendinizi temize çıkarmaya kalkın. NTV Spor'daki arkadaşlar Aziz başkana bunları sormadılar mı, yoksa soramadılar mı? Peki aynı Aziz Yıldırım'a Boluspor'a giden kaleciyi de mi sormadılar? "Bu paraya bu kaleci nasıl gitti" diye. Allah'tan bu yazıları kaleme alıyoruz. Ne demişler: Söz uçar yazı kalır...