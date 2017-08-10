Erman Toroğlu'ndan olay sözler
SABAH ve FOTOMAÇ gazetelerinde 8 Ağustos 2015 tarihinde yukarıdaki yazılarım yayınlanmıştı. Orada Fenerbahçe yönetimine bazı sorular yöneltiyorum. Aradan tam 2 yıl geçiyor. Kemiksiz net 2 yıl sonra Aziz Yıldırım, NTV Spor'a çıkıyor. Biliyorsunuz kasaptan et alırken, kemiksiz kıymanın fiyatıyla, kemikli kıymanınki aynı değildir. Ben hayatımda hiç kemikli kıyma almadım.
Hep kemiksiz aldım; sebebi de ne aldığımı, ne yapacağımı bildiğim içindir. Kasap hele biraz cambazsa istediğine kemiği fazla geçirir, istediğine de az geçirir! O kemik bana hiç geçmesin diye ben hep kemiksiz almışımdır.
Şimdi gelelim sadede...
Bakınız Türk futbolunda bunlar çok, bir tane değil. Ama Aziz Yıldırım NTV Spor'a giderek insanların gözünün içine baka baka doğru söylemiyor.
Oradaki iki arkadaş da Aziz Yıldırım'a zaten çanak sorular yöneltiyorlar. Bakınız ben müneccim miyim, 2 yıl evvel o yazıyı yazayım. Siz kendinizi temize çıkarmaya kalkın. NTV Spor'daki arkadaşlar Aziz başkana bunları sormadılar mı, yoksa soramadılar mı? Peki aynı Aziz Yıldırım'a Boluspor'a giden kaleciyi de mi sormadılar? "Bu paraya bu kaleci nasıl gitti" diye. Allah'tan bu yazıları kaleme alıyoruz. Ne demişler: Söz uçar yazı kalır...
'HARCANAN PARALARA BAKIN'
Ama bazıları göstere göstere insanları gerizekalı yerine koyuyor. En başta da kendi seyircilerini aldatıyorlar. Aslında futbolumuzun adına federasyonu, teknik adamı dahil her sezon bir isim koyuyoruz. Ben olsam çok daha değişik isimler bulurum. Her senenin başına 'Bu sezon Türk futbolunun yalan rüzgarıdır' diye yazarım. Çok yalan söylüyoruz çünkü. Neler yapıyoruz? Sahada millet birbirini yiyor kavga-dövüş...
Sonra Spor Toto Süper Lig maç başına 5 bin kişiye oynuyor. Harcanan paralara bakın, sonuca bakın. Fenerbahçe 32 yaşında yeni bir isim daha alıyor. Sakatmış son 5 ay oynamış. Yoksa kulübün uçuruma gidecek yeni paraları mı var? Ben Aziz Yıldırım'ın yerinde olsam yeni bir Terrenao daha getiririm. Sonra da yollarsın, arkasından da sallarsın.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.