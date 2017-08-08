Elif Elmas parlıyor

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Eljif Elmas ilk sınavını Cagliari ile oynanan maçta verdi. Kadıköy'de oynanan hazırlık maçının ikinci yarısında oyuna dahil olan genç oyuncu kalitesini gösterdi. 17 yaşındaki oyuncu stattaki taraftarlardan büyük destek aldı. Sosyal medyada ise Elif Elmas'a övgüler vardı. İşte o yorumlardan bazıları...