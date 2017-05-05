Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fenerbahçe'nin standına ziyaret

Hedef 1 Milyon Üye standını gezen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve futbolcularla bir sohbet gerçekleştirdi. Daha sonra Senegalli oyuncu Moussa Sow, Dünya Etnospor Konfederasyon Başkanı Bilal Erdoğan'a da isminin yazılı olduğu Fenerbahçe forması takdim etti.