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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fenerbahçe'nin standına ziyaret
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Konuşmasında gençliğin önemine vurgu yapan Erdoğan "Gençlerimiz 15 Temmuz'da Ulubatlı Hasan'dan gelen selamı alarak, tankların, silahların, uçakların, helikopterlerin karşısına aslanlar gibi dikildiklerinde, ecdadlarına layık olduklarını ispatlamışlardır. 'Ben Nene Hatun'un torunuyum' dediler, 'Ben Fatih'in torunuyum' dediler" ifadelerini kullandı.
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