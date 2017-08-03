Cumhurbaşkanı Erdoğan Fenerbahçe maçında

Taraftarların da büyük ilgi gösterdiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maç sırasında yanına gelen minik bir Fenerbahçe taraftarıyla da ilgilendiği gözlendi. Önceki gün de Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge'ü elediği maçı izleyen Erdoğan, dünkü karşılaşmadaki pozisyonları da yakından takip etti.