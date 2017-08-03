GALERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan Fenerbahçe maçında
0 | 0
Taraftarların da büyük ilgi gösterdiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maç sırasında yanına gelen minik bir Fenerbahçe taraftarıyla da ilgilendiği gözlendi. Önceki gün de Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge'ü elediği maçı izleyen Erdoğan, dünkü karşılaşmadaki pozisyonları da yakından takip etti.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.