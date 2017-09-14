Alex de Souza 40 yaşında!
1997 yılında bir diğer Brezilya takımı olan Palmeiras'a transfer oldu. 5 sezon boyunca Palmeiras forması giyen Alex, göz dolduran performansı ile dikkatleri üzerine çekti. Palmeiras'ta 241 maçta 78 gol atan Alex, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti ve Copa Libertadores şampiyonluğu yaşadı. Aynı zamanda Palmeiras'taki performansıyla da Brezilya Milli Takımı'na da seçildi.
Avrupa'ya yabancılık çektiği düşünülen Alex, Parma'da başarılı bir performans gösteremedi ve ligin ilk yarısında yalnızca 5 maça çıktı. Ligin ikinci yarısında ise Cruzeiro'ya transfer oldu ve performansını yeniden yakaladı. Formda olduğu dönemde takımıyla başarıyı yakalayan Alex, 2004 yılındaki Copa America için takıma seçilmiş ve kupayı kazanmıştır. 121 maçta attığı 64 golle Avrupa kulüplerinin transfer listesinde yer almıştır.
1 Ekim 2012'de yapılan toplantının ardından Samandıra Tesisleri'nden ayrılarak kulüp binasına gitmiş ve sözleşmesi karşılıklı olarak fesh edilmiştir. Alex, Fenerbahçe'den ayrıldığını Twitter üzerinden attığı "Kontratımı sonlandırdım. Hayatımın en üzücü imzası oldu. Fenerbahçe, bir oyuncu kaybetti ama bir taraftar kazandı. Her şey için teşekkürler." tweet ile bildirdi.
1 Ekim 2012 tarihinde Fenerbahçe'den ayrılan Alex de Souza, futbola başladığı ilk kulüp olan Coritiba FC'e geri döndü ve 2 yıllık anlaşma imzaladı. 7 Aralık 2014 tarihinde oynanan Bahia maçı ile aktif futbolculuk kariyerine son noktayı koymuştur. Alex dakika 88'de oyundan çıkarak yerini Keirrison'a bıraktı ve böylece futbol kariyeri kapandı.
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