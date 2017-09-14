Alex de Souza 40 yaşında!

1 Ekim 2012'de yapılan toplantının ardından Samandıra Tesisleri'nden ayrılarak kulüp binasına gitmiş ve sözleşmesi karşılıklı olarak fesh edilmiştir. Alex, Fenerbahçe'den ayrıldığını Twitter üzerinden attığı "Kontratımı sonlandırdım. Hayatımın en üzücü imzası oldu. Fenerbahçe, bir oyuncu kaybetti ama bir taraftar kazandı. Her şey için teşekkürler." tweet ile bildirdi.