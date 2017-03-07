Vodafone Arena'ya büyük onur!

Dünyanın en önemli stadyum mimarlarından olan Andy Simons, Peter Bordas, Marten Leringe, Przemek Kaczkowski ve Robert Mankin'den oluşan jüri üyeleri, farklı kategorilerde 10 stadyumun sıralamasını yaptı. Jüride bulunan isimlerin hiçbirisi, aday olan stadyumların yapımında yer almadı. Her bir jüri, ayrı ayrı 10 stadı sıraya koydu. Bunun ardından her jüri, stadyumları 3 ayrı kategoride sıraladı. Bu kategoriler ise, görsel etki, çevreyle ilişkiler ve inovasyon...