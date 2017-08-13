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Tribünde yıllar sonra o pankart
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Beşiktaş ile Antalyaspor arasındaki karşılaşmayı siyah-beyazlı taraftarlar tribünden takip edemiyor. Turkcell Süper Kupa'da Atiker Konyaspor ile yaptığı karşılaşmada çıkan olaylar nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, siyah-beyazlı kulübe bir maç seyircisiz oynama cezası vermişti..
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