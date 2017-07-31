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Taraftardan Şenol Güneş çağrısı
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A Milli Takım Teknik Direktörlüğü için adı geçen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'le Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in yaptığı görüşmeye Beşiktaşlı taraftarlar, sosyal medyada tepki gösterdi. Siyah-beyazlılar, Teknik Direktör Şenol Güneş'in görevinin başında kalması gerektiğini belirtirken, A Milli Takım Teknik Direktörlüğü için başka bir ismin göreve gelmesini istediler.
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