Talisca: Bundan sonra her sene

"MİLLİ TAKIM HER ZAMAN HAYALİM"

Milli Takım hayal gibi bir şey. Rio Olimpiyatları'ndan önceki tüm yaş grubuna kadar her maça gittim. Olimpiyat kadrosuna alınmamak ben de hayal kırıklığı oldu. İncindim. Brezilya Milli Takımı'nda oynamak, her zaman benim hayalimdir.