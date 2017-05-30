Talisca: Bundan sonra her sene

"EVDE BİR TELEVİZYONDA SADECE MAÇ AÇIK"

Talisca'ya en sevdiği aktör ve aktristi sorunca hayatının futbol olduğunu anlıyoruz: Çok film izlemiyorum. İşimle ilgili şeyler seyrediyorum. Bıraksan iki gün boyunca maç izlerim. Maç tekrarlarını bile izliyorum. Bir televizyonum var sırf maç için kapanmıyor. Eşim buna sinir oluyor. İyi bir teknik direktör olacağım. Online olarak bazı kursları bitirdim.