Süper Lig'in en kıymetlileri

Süper Lig'de transfer döneminin sona ermesinin ardından ligin en değerli oyuncuları sıralamasında da değişiklik oldu... Fotomaç ekibi olarak Transfermarkt verilerine göre ligin en değerli 20 futbolcusunu derledik. Listede Beşiktaş'tan 7, Galatasaray'dan 6, Fenerbahçe'den ise 4 futbolcu yer aldı. İşte o liste... (Değerler Euro bazındadır)