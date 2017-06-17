Şenol Güneş: 10'lardan birini istiyorum!
Beşiktaş yönetimi, yeni sezon transfer çalışmalarından önceliğini stoper mevkiine verdi. Teknik direktör Şenol Güneş'in sezon biter bitmez, "Öncelikle stoper istiyorum. Eğer bu bölgeden bir oyuncumuz gidecekse, o zaman 2 tane iyi stoperi kadromuza katmalıyız" diyerek yöneticilerin görüşmelerini bu yönde ilerletmelerini istedi.
TİTİ: İki sezondur Süper Lig'de Kasımpaşa formasını giyen Brezilyalı stoper Titi'nin en büyük avantajı Türkiye'yi tanıyor olması. 29 yaşındaki sambacı, geçtiğimiz günlerde Talisca ve Quaresma'yla da buluşunca adı iyice öne çıktı. Beşiktaş, Titi için Kasımpaşa'ya 1 milyon euro teklif etti, yanıt bekliyor.
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