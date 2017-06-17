Şenol Güneş: 10'lardan birini istiyorum!

GUSTAVO GOMEZ: Siyah-beyazlıların kiralamak için teklifte bulunduğu 24 yaşındaki Paraguaylı stoper geçen sezon Milan'da 19 maçta forma giydi. Hem genç hem de gücüyle dikkat çeken Gomez de Güneş'in onay verdiği isimlerden biri. Milan ile 4 yıl daha sözleşmesi var.