Şampiyonluk balosundan kareler
Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu zirvede tamamlayan Beşiktaş, şampiyonluk balosu düzenledi. Spor Toto Süper Lig 2016-2017 sezonunu şampiyon tamamlayan Beşiktaş, Four Seasons Bosphorus Otel'de şampiyonluk balosu düzenledi. Baloya başta Başkan Fikret Orman olmak üzere, yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcular ile kulüp üyeleri katıldı.
VEFA sezonu
Fikret Orman, başarıların tekrar yaşanmasını temenni ederek, "Efendi Beşiktaş, Beşiktaş demektir. İlk sene Feda ile başladık. Sonra Gururlan ile devam ettik. Geçen sezon Efendi Beşiktaş yaptık. Önümüzdeki sezonun sloganı Vefa olsun diyoruz. Vefa Müdürümüze Allah rahmet eylesin. Elim bir olay yaşadık. Önümüzdeki sezonu ona adadık. İnşallah Vefa ile onun isminin de geçeceği bir sezon olur. Allah orada ölen arkadaşlarımıza da gani gani rahmet eylesin" diye konuştu.
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