Rıdvan Dilmen'den yeni transfere eleştiri
Beşiktaş'ın Gökhan Gönül ve Quaresma'yı çok aradığını belirten Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın 4-3-1-2 sisteminde oynamasının Kayserispor'a yaradığını söyledi. Dilmen, sol kanatta etkili olamayan Beşiktaş'ın Hollandalı golcüsü Ryan Babel'i eleştirdi. İşte Rıdvan Dilmen'in Beşiktaş-Kayserispor maçı analizi...
- Düşünebiliyor musunuz maç istanbul'da, Beşiktaş alt yapısından forvet kanat oyuncusu Erkan Kaş Kayserispor'un sol beki. Orta saha Lawal topu bilen oyuncudur, Öndeki 4 oyuncu hücum özellikli futbolcular. Yani Sergen futbolcularına demiş ki "Yenilirseniz yenilin önemli değil bu maça kazanmaya çıkıyoruz"
4-3-1-2 oynuyorsan müthiş bir pres yapacaksın ve rakip yarı alanda oynayacaksın. Bu sistem çok pozisyon kazandırır, çok pozisyon verdirir. Bu sistemin sırrı önde baskı yapmaktır. Pres yapmadığın zaman mesafe uzar. Talisca ileride kalınca Cenk'le Aboubakar da rakip bekleri kovalamayınca 3 forveti unut.
Şampiyonluk yarışında Başakşehir'in performasnı inanılmaz. Deplasman performansları Beşiktaş'la aynı. Dışarda 1 gol farkla Başakşehir daha iyi Beşiktaş'tan. İçerde Beşiktaş 1 maç fazla kazanmış diğeri de berabere kalmış. Aralarında 2 puanlık fark da ondan kaynaklanıyor. Şuan itibariyle ligimizin en başarılı takımı tartışmasız Başakşehir.
-Aboubakar soru işareti olmasın kimsede her an her şeyi yapabilecek potansiyeli var. Aboubakar Afrika Kupası'ndan şampiyon dönmesine rağmen Cenk gol krallığına gidiyor diye Şenol Güneş kesmemişti. Cenk, biraz geriye gitti bugün de etkili değildi. Özellikle savunma merkezi çok sert. Mabiala ile Kana Bıyık arasında Cenk kayboldu.
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