Real Madrid'in Pepe pişmanlığı!

Sezon başında Real Madrid'in sözleşme yenilemediği Pepe, kendisine birçok Avrupa kulübünden teklif olmasına rağmen Beşiktaş'ı seçmişti.

Marcelo'nun satılmasına rağmen Pepe'nin liderliğini yaptığı Beşiktaş savunması ligde geride kalan 5 maçta sadece 3 gol yerken, topladığı 13 puanla da Galatasaray'la zirveyi paylaştı.