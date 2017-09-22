Real Madrid'in Pepe pişmanlığı!
Sezon başında Real Madrid'in sözleşme yenilemediği Pepe, kendisine birçok Avrupa kulübünden teklif olmasına rağmen Beşiktaş'ı seçmişti.
Marcelo'nun satılmasına rağmen Pepe'nin liderliğini yaptığı Beşiktaş savunması ligde geride kalan 5 maçta sadece 3 gol yerken, topladığı 13 puanla da Galatasaray'la zirveyi paylaştı.
İSTATİSTİKLERİ KONUŞUYOR
Beşiktaş ile ligde 5 maça çıkan Pepe'nin ortaya koyduğu performans göz kamaştırıyor. Pepe, 5 karşılaşmada 1 gol attı, 1.4 şut isabeti tutturdu. Hava toplarında maç başı 3.4'lük bir ortalama yakalarken, yüzde 82'lik pas oranıyla oyuna topu sokmada ustalığını gösterdi. (Akşam)
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