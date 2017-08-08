Olaylı Beşiktaş - Konyaspor maçının temsilci raporu ortaya çıktı

Beşiktaş ile Konyaspor arasında oynanan kupa maçında yaşanan vahim olaylar karşılaşmanın temsilcileri tarafından ayrıntılı bir şekilde rapor edildi. Futbol Federasyonu'na gönderilen raporlarda Konyaspor taraftarlarının başta bıçak (kelebek) olmak üzere sahaya çok sayıda yabancı madde attığı yer aldı.