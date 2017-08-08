GALERİ
Olaylı Beşiktaş - Konyaspor maçının temsilci raporu ortaya çıktı
0 | 0
Beşiktaş ile Konyaspor arasında oynanan kupa maçında yaşanan vahim olaylar karşılaşmanın temsilcileri tarafından ayrıntılı bir şekilde rapor edildi. Futbol Federasyonu'na gönderilen raporlarda Konyaspor taraftarlarının başta bıçak (kelebek) olmak üzere sahaya çok sayıda yabancı madde attığı yer aldı.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.