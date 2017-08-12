Medel hakkında bilmeniz gereken 12 şey

Universidad Catolica'da futbola başladı ve kısa sürede Boca Juniors'a geçti. Orada yıldızlaştıktan sonra 2011'de 3 milyon euro bonservis bedeliyle Sevilla'ya transfer oldu. 2 yıl Sevilla'da oynadıktan sonra da, o dönem Premier Lig'e yeni yükselen ve büyük yatırım yapan Cardiff City'ye 13 milyon euro bedelle geçiş yaptı. Cardiff küme düşünce, bir sezon sonra 8 milyon euroya Inter'e geçti ve burada kalıcı oldu.