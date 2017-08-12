Medel hakkında bilmeniz gereken 12 şey
Gary Medel, sokaktan gelen bir futbolcu. Bebeklik çağında topla buluşan Medel, "Yürümeye başlar başlamaz sokakta futbol oynamaya başladım. 8 yaşındayken, 14 yaşındakilerle oynardım. Beni ezmeye çalışırlardı ama geri adım aymazdım. Video oyunları için paramız yoktu, bu yüzden bütün gün sokaktaydım" ifadelerini kullanıyor.
Universidad Catolica'da futbola başladı ve kısa sürede Boca Juniors'a geçti. Orada yıldızlaştıktan sonra 2011'de 3 milyon euro bonservis bedeliyle Sevilla'ya transfer oldu. 2 yıl Sevilla'da oynadıktan sonra da, o dönem Premier Lig'e yeni yükselen ve büyük yatırım yapan Cardiff City'ye 13 milyon euro bedelle geçiş yaptı. Cardiff küme düşünce, bir sezon sonra 8 milyon euroya Inter'e geçti ve burada kalıcı oldu.
Son dönemde Inter'de stoper olarak görev alan Medel, kariyerinin büyük bölümünü orta sahada defansın önünde oynayarak geçirdi. Favori pozisyonunun da orta saha olduğunu kaydeden Medel, "Orta sahada oynamayı seviyorum, asıl pozisyonum orta saha. Ancak menajer olsam, kendimi başka pozisyonlarda da oynatırım" diyor.
Hırçın bir futbolcu olarak bilinen Medel, bu özelliğini de çocukken aldığını anlatıyor; "14 yaşındayken, amatör bir takımdaydım ve 2 dakika kala gol attım, maçı kazandık. Maçtan sonra beni öldürmek istediler. Taraftarlar, oyuncular bana saldırdı. Herkes benimle kavga etmek istiyordu ve ben de gittim, onlarla kavga ettim. Büyük bir kavgaydı
300 maçta 87 sarı kart ve 11 kırmızı kart gören ve gördüğü kırmızı kartların ardından ciddi cezalar alan Medel, "Çok tutkulu ve takımıma sadık bir oyuncuyum. Gördüğüm kırmızı kartlar, yaptığım hareketlerden değil, gösterdiğim reaksiyonlar yüzünden. Ancak olgunlaştıkça öfkemi kontrol etmeyi daha iyi öğrendim" diyerek kart sorununu aştığını belirtiyor.
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