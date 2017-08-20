Lucescu o futbolcuya hayran kaldı

A Milli Takım forması giymek isteyen ve bunun için FIFA'ya da başvuran Tolgay Arslan'a hayran kalan Lucescu, siyah-beyazlı oyuncuyu A Milli Takım'a kazandıracak. FIFA'ya yaptığı başvuru sonrası ay-yıldızlı formayı giymek için önünde herhangi bir engeli bulunmayan Tolgay, Kasımpaşa maçında sahanın en etkili isimleri arasında yer almıştı.