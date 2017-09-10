Karabükspor-Beşiktaş yazar yorumları

Murat Özbostan - Sabah

Takım mı önemli yoksa Cenk mi?

Beşiktaş'ın zorlanmadan kazanacağını düşünüyordum. Ama Beşiktaş kendiyle mücadele etti! Eğer ilk 20 dakikada Talisca ile yakaladığı fırsatları gole çevirse, siyah-beyazlı takım güle oynaya sonuca giderdi ve maç da biterdi. Bazen kolay gözüken maçlar skorun da etkisiyle git gide zorlaşır, davetiye çıkarırsınız. Şenol Güneş, haklı olarak Porto maçını düşünerek bazı isimleri kulübeye çekmiş, transfer yıldızlarını da sahaya sürmüştü. Bu rotasyon yapmak kadar eleştirilere yönelik de bir mesajdı. Çünkü Şenol hoca, "Bu adamlar niye oynamıyor?" eleştirisine, "Alın size Lens ve Negredo... İzleyin görün" cevabını veriyordu belki de.. İki futbolcu da kötüydü. Doğru dürüst topla bile buluşamadılar desek yeri. Lens'in arkasındaki Necip de kötü olunca, yıldız futbolcu durdu. Kısacası Lens'i itecek bir isim lazımdı... Negredo'ya gelirsek, ben sahada bile göremedim açıkçası. Hiçbir etkisi yok. Sonuç itibariyle Beşiktaş büyük bir takım. Önemli yıldızları var. Saha, zemin ne olursa olsun bir yıldızı çıkıp işi bitirebilir. Kötü zemin nedeniyle penaltıyı kaçıran Oğuzhan'ın harika pasıyla Babel 3 puanı getirirken bireysel kalite ön plana çıktı. Son sözüm de Cenk'e olacak... Eğer bugün Cenk değerli bir oyuncuysa, Milli Takım'a seçiliyorsa onu bu noktaya getiren insanların başında Şenol Güneş gelir. Cenk bunu unutmamalı. Isınıp oyuna alınmayınca bozulmak, el kol hareketi yapmak, yelek fırlatmak neden? Senin oyuna girmen mi önemli, yoksa takımın 10 kişi kalması mı? Takıma katkı vermek adına ne kadar hırslı ve istekli olduğunu biliyoruz. Ama profesyonel bir oyun bu, arkadaşlarla halı saha maçı oynuyormuşçasına tepkilerin bu seviyede yeri yok. Şenol hocanın sabrını daha fazla zorlamak Cenk'e kazandırmaz, kaybettirir.