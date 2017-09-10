Karabükspor-Beşiktaş yazar yorumları
Zeki Uzundurukan - Fotomaç
Beşiktaş zoru başardı
BEŞİKTAŞ'ın milyon euroluk yıldızlarının aklı, çarşamba günkü Porto maçındaydı. Fiziksel olarak sahadalardı evet ama beyinler, Şampiyonlar Ligi heyecanındaydı. Beşiktaş maça iyi de başladı. İlk dakikalardaki Talisca- Babel ve Negredo uyumu, bu maç siyah-beyazlılar için çok kolay geçecek yorumlarının yapılmasına neden oldu.
Özellikle ilk yarıda Talisca o kadar net pozisyonları kaçırdı ki... Bunda Pap ve Dany'nin adeta bir kaleci gibi mucizevi dokunuşlarının da payı büyük oldu.
Zeki Uzundurukan - Fotomaç
Beşiktaş bastırıyor, top bir türlü Karabükspor ağlarına gitmiyordu. Kolay maç dakikalar geçtikçe zora giriyordu. İkinci yarıda hakem Ali Palabıyık'ın verdiği penaltı, Beşiktaş'ın adeta imdadına yetişen bir düdüktü. Karar da doğruydu.
Çünkü Dany topa elle müdahale etti.
Ama penaltı atışı sırasında Karabükspor kalecisi Rybka, Oğuzhan penaltı noktasındayken, kalesine adeta dans ederek, Beşiktaş'ın penaltıcısının motivasyonunu bozdu. Ve Oğuzhan topu üstten auta attı. Kaçan penaltı, Karabük'ü yüreklendirirken, Beşiktaş'ta telaşa neden oldu.
Ardından Tosic'in 2. sarıdan kırmızı kart görüp atılmasıyla, siyah-beyazlılar için işlerin tam bir çıkmaza girmesine neden oluyordu. Maç kazandıran yıldızlarını rotasyon yaparak Porto maçına saklayan Şenol Güneş, Quaresma ve Atiba'yı oyuna alarak, çok zora giren maçı çevirmesini bildi. Penaltıyı kaçıran Oğuzhan, belki de haftanın en güzel asistini yaparak Babel'i topla buluşturdu, Babel de vuruşu garantiye alarak topu ustaca ağlara gönderdi.
Sonuçta Beşiktaş, bu zor deplasmandan 3 puanla dönerek zirve yürüyüşünü sürdürdü;
Porto maçı öncesinde moral buldu....
Murat Özbostan - Sabah
Takım mı önemli yoksa Cenk mi?
Beşiktaş'ın zorlanmadan kazanacağını düşünüyordum. Ama Beşiktaş kendiyle mücadele etti! Eğer ilk 20 dakikada Talisca ile yakaladığı fırsatları gole çevirse, siyah-beyazlı takım güle oynaya sonuca giderdi ve maç da biterdi. Bazen kolay gözüken maçlar skorun da etkisiyle git gide zorlaşır, davetiye çıkarırsınız. Şenol Güneş, haklı olarak Porto maçını düşünerek bazı isimleri kulübeye çekmiş, transfer yıldızlarını da sahaya sürmüştü. Bu rotasyon yapmak kadar eleştirilere yönelik de bir mesajdı. Çünkü Şenol hoca, "Bu adamlar niye oynamıyor?" eleştirisine, "Alın size Lens ve Negredo... İzleyin görün" cevabını veriyordu belki de.. İki futbolcu da kötüydü. Doğru dürüst topla bile buluşamadılar desek yeri. Lens'in arkasındaki Necip de kötü olunca, yıldız futbolcu durdu. Kısacası Lens'i itecek bir isim lazımdı... Negredo'ya gelirsek, ben sahada bile göremedim açıkçası. Hiçbir etkisi yok. Sonuç itibariyle Beşiktaş büyük bir takım. Önemli yıldızları var. Saha, zemin ne olursa olsun bir yıldızı çıkıp işi bitirebilir. Kötü zemin nedeniyle penaltıyı kaçıran Oğuzhan'ın harika pasıyla Babel 3 puanı getirirken bireysel kalite ön plana çıktı. Son sözüm de Cenk'e olacak... Eğer bugün Cenk değerli bir oyuncuysa, Milli Takım'a seçiliyorsa onu bu noktaya getiren insanların başında Şenol Güneş gelir. Cenk bunu unutmamalı. Isınıp oyuna alınmayınca bozulmak, el kol hareketi yapmak, yelek fırlatmak neden? Senin oyuna girmen mi önemli, yoksa takımın 10 kişi kalması mı? Takıma katkı vermek adına ne kadar hırslı ve istekli olduğunu biliyoruz. Ama profesyonel bir oyun bu, arkadaşlarla halı saha maçı oynuyormuşçasına tepkilerin bu seviyede yeri yok. Şenol hocanın sabrını daha fazla zorlamak Cenk'e kazandırmaz, kaybettirir.
Metin Tekin - Sabah
En hazırı Babel Lens soru işareti
Beşiktaş, kolay başlayıp zor gözüken bir maçta mükemmel bir galibiyet aldı
Dün akşamki oyun başlangıcında Şenol hoca, Beşiktaş taraftarının performansını çok merak ettiği Lens ve Negredo ile başladı. Sağ bekte de Necip tercihi ile başlamıştı. Ama ilk 20 dakikalık bölümde topu Talisca ile orta sahanın arkasında buluşturup iki üç tane net gol pozisyonu buldu ve bu bölümde bir gol atıp, oyunun tüm resmini değiştirebilirdi. Fakat sonuç değişmeyince bundan sonra oyun Karabükspor'un istediği gibi mücadele karakterli bir maça dönüştü. Kırmızı kart ile Tosic atılana kadar hep savunma orjinli oynayan, kazandığı toplarla hızlı çıkmaya çalışan ama bunlarda da pek başarılı olamayan Karabükspor, ilk defa rakibi 10 kişi kalınca 'oyunu ben oynarım' iştahına geldi ve son bölümde bunu izledik. Beşiktaş oyunun ilk bölümlerinde kontrol kendindeyken golü bulamadı daha sonra Oğuzhan'ın mükemmel asisti ile oyunu 1-0'a getirdi. Oyuncu değişikliklerine gelince, oyunun gidişatı, hocanın tercihlerini değiştirdi. Cenk'i iki kez almaya çalıştı ama alamadı. Cenk sonradan da oyuna giremedi.
Metin Tekin - Sabah
Beşiktaş, son bölümlerde pozisyon verdi ama Fabri'nin performansı skoru korudu. Oyuncu performanslarına bakarsak Babel'in en hazır oyuncu olduğunu gördüm. Lens'in geniş alanlar bulamayınca neler yapacağı bence büyük soru işareti. Fizik olarak hazır olmayan Negredo'nun santrfor kültürü ve oyun aklını ben beğendim, belki çok iyi bir performans değildi ama yapabileceklerini hissettirdi. Ama maçın en iyi performansı şüphesiz Karabükspor'da stoper Dany ve Beşiktaş'ta da savunma anlamında Pepe'ydi. Pepe'nin bu oynama iştahı Beşiktaş için çok önemli. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde... Beşiktaş kolay başlayıp, zor gözüken maçı kazanmayı başarmış oldu ve değerli bir 3 puan aldı.
Rıdvan Dilmen - Sabah
BEŞİKTAŞ GÖMÜLMEMELİ
Beşiktaş iki yılın şampiyonu… Hafif sendeleyerek başladı aslında ve bir deplasman maçı kazanması gerekiyordu. Şenol Güneş için zor maç oldu. Önü, maç anı ve sonu bakımından… Çarşamba Porto'yla Şampiyonlar Ligi maçı var. Milli takımlarda görev yapan çok oyuncu vardı. Rotasyon için kafa yordu o yüzden. Karabük ise tamamen Beşiktaş'a endeksli, son 15 dakika hariç kontratağa dayalı bir oyuna 2 hafta boyunca hazırlandı. Bence yanlış bir karar vermedi Şenol hoca. Puan kaybı gerçekleşmesi için tüm şartlar vardı. Zemin kötü. Oyuncular birbirine alışkın değil. Penaltı kazanıyorsunuz, kaçırıyorsunuz, dönüyor 10 kişi kalıyorsunuz. Tosic'in de kırmızı kart pozisyonunda oyuncuyu arkadan alması lazım. Çaylak oyuncu gibi bir faul yaptı. Tosic gibi bir oyuncu cebinde sarı kartı varken duracak. Beşiktaş'ta bloklar biraz açıldı. Sosa tarzı bir oyuncu değil Talisca…
Rıdvan Dilmen - Sabah
Talisca, Negredo'yla birlikte oynuyor, arkasında değil. Bu yüzden takım 4-2-4'e dönüşüyor. Merkezdeki Tolgay-Oğuzhan ikilisi savunma ve hücum arasını kapatamıyor. Bu kadar olumsuzluklara rağmen kazanabilmek çok önemli... 2'yi bile bulabilirlerdi. Beşiktaş iki yılı aşkın süredir hep önde oynamaya alışmış takım. Onlar için arkada beklemek doğru değil, onlara yaramaz. Defans yapmasını bilen bir takım değil. O kültürü yok. 7 kişiyle defans yapsalar da pozisyon veriyorlar. Hiçbir zaman gömülmemeli Beşiktaş. Son olarak Fabri sadece tuttuklarıyla bile yıldızlaştı ama öne çıktığı anlarda da çok iyiydi. Cin gibiydi.
Güntekin Onay - Vatan
Zoru aştılar
SÜPER Lig'in en kötü zemininde sert ve sıkı bir takımla oynadı Beşiktaş. Porto maçını da düşünerek Quaresma, Atiba, Cenk ve Medel gibi oyuncuları dinlendirmeyi tercih etti Şenol Güneş.
ŞAMPİYONLAR Ligi öncesi ve sonrası geniş kadroyu bu şekilde kullanmak doğru. Ancak sağ bek bölgesinde Gökhan ve Adriano yokken Atiba düşünülebilirdi. Çünkü Kanadalı PSV'deyken sağ bek oynuyordu. Necip maç boyunca ceza alanına sadece 1 top gönderdi ve Beşiktaş sadece Caner ve Babel'in kanadından etkili olmaya çalıştı.
İLK yarıda sık sık duran oyunda hakim ancak çok da akıcı bir oyun sergileyemeyen siyah-beyazlılar Babel ve Talisca ile net pozisyonlar buldu. İlk kez 11'de sahaya çıkan Negredo ve Lens ise fizik olarak çok hazır bir görüntü ortaya koyamadılar.
BEŞİKTAŞ'TA Tolgay, Pepe ve Babel iyi oynadı. Caner de Karabük savunmasını zorladı ve oldukça gayretliydi. 2. yarıda Talisca'nın oyundan tamamen düşmesi Beşiktaş'ın oyununu olumsuz etkiledi. Üzerine Oğuzhan'ın penaltıyı kaçırması ve Tosic'in kırmızı kartı ile zor olan maç daha da güçleşti.
Güntekin Onay - Vatan
GÜNEŞ'İN BABEL HAMLESİ AKILLICA
ŞENOL Güneş akılcı bir hamleyle Babel'i hücumun merkezine aldı. Çünkü Babel güçlü, top saklayabilen ve gole yakın bir oyuncu. Beşiktaş 10 kişi kalınca Karabük kabuğundan çııktı ve Oğuzhan'ın mükemmel tek top pasında Hollandalı yıldız golü attı.
KARABÜK, Seleznyov'u kanımca geç oyuna aldı. Erkan Sözeri, Ukraynalı'yı baştan oynatmış olsa Karabük daha etkili olabilirdi. Ev sahibinde günün en başarılısı 2 golü çizgiden çıkartan ve kritik hamleler yapan Dany oldu.
TÜM olumsuzluklara rağmen zorluk düzeyi yüksek bir maçı kazanıp 3 puana ulaşmak Beşiktaş açısından önemliydi. Akıcılıktan uzak, düşük pas isabet oranı Beşiktaş'a yakışmasa da Porto maçı öncesi ciddi bir moral kazandı siyah-beyazlılar. Hakem Ali Palabıyık faüllü oyuna izin vermesi dışında kritik pozisyonlarda doğru kararlar verdi.
Ertem Şener - Fotomaç
Beşiktaş aç ve kendisini kanıtlamak isteyen özellikle iki oyuncusu, Lens ve Negredo ile hızlı başladı. Aradı hep Negredo. İlginç olan arattı da. Aralara bırakmaları da iyiydi.
Bu sezon asistleri gollerinden daha fazla olursa şaşırmam. Oğuzhan'ın penaltıyı kullanmasını şiddetle eleştiriyorum. Kaçırmasına kızmıyorum. Her oyuncu penaltı kaçırır ama Oğuzhan neden orada Negredo'ya zinciri kırdırmıyorsun? Bırak Negredo atsın penaltıyı kendine gelsin adam. Topu alıp ona versen Beşiktaş'taki büyüklüğün daha da tescillenirdi.
Pepe, beklentilerin çok altında.
Kolay geçiliyor, top dağıtamıyor. Çok dan dun oynuyor.
Lens geçen sezon Fenerbahçe'de oynayan Lens değil. İkinci yarıda baktı olmuyor yapılması gerekeni yaptı ve Quaresma'yı aldı Şenol Güneş. Tolgay'ın hırsı, isteği bambaşka. Çok etkili ve her zaman söylüyorum oyunu çift yönde de oynaması büyük bir artı onun için. Bütün sahayı kullanıyor.
Necip sağ bekte yapılması gerekeni yaptı kendince. Daha fazlası beklenemez ama Beck aranmadı değil.
Tosic tamam kanıyla canıyla oynuyor ama Beşiktaş'a büyük zarar veriyor kritik maçlarda. İlk yarıda 5. dakikada sarı kart gördükten sonra 'eyvah' dedi Beşiktaşlılar. O kadar belliydi ki ikinci sarıyı da göreceği. Sürekli hücum yapan Beşiktaş takımının üzerine kontra ile gelen Karabükspor'u, Tosic ancak faulle durduracaktı ve öyle de oldu ikinci sarıyı yedi.
Ertem Şener - Fotomaç
Beraberliğe razıydı!
Kırmızıdan sonra Negredo'nun çıkartılmasına hayret ettim. 3'lü savunmaya neden dönmüyorsun, sen Beşiktaş takımısın Şenol hocam? Beraberliğe razı olur mu Beşiktaş hiç?
Geçen iki sezona göre daha kötü. En kritik anda neden oyuna alınmaz ki?
Sezon başından beri söylüyorum;
Tamer Tuna gitti Şenol Güneş yarım kaldı. Okuyamıyor oyunu. Tamer Tuna yanına gelir, dosyasını alır, yaza çize anlatırdı hep en olağanüstü durumlarda Şenol Güneş'e. Bu mu kadro genişliği?
Resmen bu avantajı dezavantaja çeviriyor Güneş. Negredo'yu nasıl oyundan alırsın hocam? Karabük üstüne topla tüfekle geldi bu değişiklikten sonra. Karabük de bunu avantaja çeviremedi ve Şenol Güneş'in yanlışına yanlışla cevap verdi.
Karşısında 10 kişi kalmasına rağmen Beşiktaş olduğunu unuttu ve kalesinde gördü. Fazla cesaretli davrandı.
Sabırlı olsaydı, defansı sağlam tutsaydı maçı alabilirdi de Karabük....
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