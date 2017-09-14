Kara Kartal'ın unutulmaz Avrupa zaferleri!

PORTO 1-3 BEŞİKTAŞ



Şampiyonlar Ligi G Grubu'nun ilk haftasında Beşiktaş ile Porto, Estadio do Dragao stadında karşı karşıya geldiler. Beşiktaş, zorlu Portekiz deplasmanında Talisca, Cenk Tosun ve Ryan Babel'in golleriyle Porto'yu 3-1 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi'ne 3 puan ile başladı.