Kara Kartal'ın unutulmaz Avrupa zaferleri!
SARAYBOSNA 0-5 BEŞİKTAŞ (3 EKİM 2002)
Beşiktaş, 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında deplasmanda Bosna Hersek'in Saraybosna takımını 5-0 yenerek Avrupa Kupalarındaki en farklı galibiyetini aldı. Beşiktaş ayrıca UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail'in Maccabi Tel Aviv ekibini 5-1 mağlup ederek farklı galibiyetlerden birine daha imza atmıştı.
BEŞİKTAŞ 4-1 OLYMPİAKOS (17 MART 2017)
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Beşiktaş ile Olympiakos karşı karşıya geldi. Vodafone Arena'da oynanan mücadeleyi temsilcimiz Beşiktaş, 4-1'lik skorla kazandı. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Vincent Aboubakar, 22 ve 75. dakikalarda Ryan Babel, 84. dakikada Cenk Tosun attı. Olympiakos'un tek golü 31. dakikada Tarik Elyounoussi'den geldi. 10 kişi kalan Beşiktaş 1-1'in rövanşında Yunanları gole boğarak turu kaptı.
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