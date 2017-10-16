Güneş o yıldızı kesti! Monaco 11'inde büyük sürpriz
Lig'de son 3 maçından galibiyet çıkaramayan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş kadroda revizyona gidiyor. Monaco ile salı günü deplasmanda karşı karşıya gelecek olan siyah beyazlılar, Porto ve Leipzig galibiyetlerinden sonra Monaco karşısında da çıkışını sürdürmek istiyor. Teknik Direktör Şenol Güneş Fransa'daki zorlu karşılaşmada flaş bir hamle yapacak...
Bu sezon Süper Lig'de ve Avrupa'da farklı görüntüler çizen Beşiktaş, Süper Lig'de 3 haftada galibiyet alamadı ve Galatasaray'ın 8 puan gerisine düştü. İlk hedefinin Şampiyonlar Lig'nde gruplardan çıkmak olarak gören siyah beyazlı ekip lig'deki kötü gidişe rağmen Fransa'da Monaco deplasmanında galip gelip moralleri yükseltmek istiyor...
Teknik Direktör Şenol Güneş Monaco deplasmanında as kadroyu sahaya sürecek. Gençlerbilirği maçında Quaresma ve Babel'i yedekte oturtup, Negredo ve Lens'i ilk 11'de oynatan, Cenk Tosun'a da sol kanatta görev veren Güneş'in Monaco karşısında ideal 11'le çıkacak. Bu durumda sarı kart sınırında olan ve ikinci sarıyı yemesi durumudan cezalı duruma düşecek olan Caner Erkin'in yerinede Adriano sahada olacak.
İşte Şenol Güneş'in muhtemel 11'i
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