Güneş o yıldızı kesti! Monaco 11'inde büyük sürpriz

Teknik Direktör Şenol Güneş Monaco deplasmanında as kadroyu sahaya sürecek. Gençlerbilirği maçında Quaresma ve Babel'i yedekte oturtup, Negredo ve Lens'i ilk 11'de oynatan, Cenk Tosun'a da sol kanatta görev veren Güneş'in Monaco karşısında ideal 11'le çıkacak. Bu durumda sarı kart sınırında olan ve ikinci sarıyı yemesi durumudan cezalı duruma düşecek olan Caner Erkin'in yerinede Adriano sahada olacak.

İşte Şenol Güneş'in muhtemel 11'i