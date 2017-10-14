Gençlerbirliği - Beşiktaş maçı yazar yorumları
HATALAR ZİNCİRİ... | ZEKİ UZUNDURUKAN
Ricardo Quaresma'sız, Babel'siz Beşiktaş, dün gece Gençlerbirliği karşısında sıradan bir takım görüntüsü vermekten öteye gidemedi. Son yıllarda bu kadar etkisiz, üretmekten uzak bir Beşiktaş izlememiştim.
Siyah-beyazlılar, maça o kadar isteksiz ve tutuk başladılar ki rakip kaleye ilk şut 30. dakikada geldi. O da kaleyi bulan bir şut değildi. G.Birliği kalecisi Hopf belki de bu sezonun en rahat ilk yarısını yaşadı.
Kenar bekleri Gökhan Gönül ve Caner, hücuma hiç katkı veremedi; Oğuzhan ve Talisca da top tutup, akıllı paslarla topu ileriye doğru taşıyamadı. Topu hızlı çeviremedi Kartal. Hal böyle olunca da Cenk ve Negredo topla buluşamadı. Mesafeler çok uzadı, orta alan ile hücum hattı arasında yaklaşık 30 metrelik boşluklar oluştu.
Başkent ekibinin ise rakibi bozup, ani kontrataklarla sonuca gitme hedefi vardı.
Beşiktaş ilk yarıdaki iştahsız futbolu ile G.Birliği'nin işini kolaylaştırdı.
G.Birliği'nin Muriç ile bulduğu golde Pepe ağır kaldı. Beşiktaş defansı da uyuyunca geriye düştü Şenol Güneş'in ekibi...
Şampiyonlar Ligi maçını düşünerek; rakibi küçümseyip 'nasıl olsa kazanırım, rotasyon yapayım, yıldızlarımı dinlendireyim' felsefesi, ilk yarıda iflas etti. Ben olsam Quaresma, Babel gibi yıldızlarımı ilk 11'de oynatır, skor üstünlüğü elde ettikten sonra kenara alırdım. Koca bir ilk yarıyı boşa geçirdi siyah-beyazlılar.
Şenol Güneş, Lens ve Negredo'yu kenara alarak ikinci yarıya Quaresma ve Babel ile başladı. İşte bu sihirli dokunuş, ilk yarıda sahada yürüyen Kartal'ı adeta uçurmaya başladı.
48'de Babel'in Ahmet İlhan'a yaptığı harekete hakem Halis Özkahya, direkt kırmızı kart çıkardı. Babel, bu hareketi isteyerek yapmadı; çünkü topa bakıyordu ve rakibini görmeden bu müdahaleyi yaptı; sarı kart ile geçiştirilebilirdi...
Beşiktaş 10 kişi kaldıktan sonra G.Birliği iyice rahatladı ve rakip kalede daha çok görünmeye başladı.
Beşiktaş beraberlik golü için yüklenirken; öyle bir kontratak yedi ki; Tosic, Caner başta olmak üzere tüm defans hata yaptı ve Scekic skoru 2-0 yaptı. Cenk Tosun'un penaltıdan attığı golde müthiş bir vuruş ustalığı vardı.
Beşiktaş dünkü maçı, Şampiyonlar Ligi'ni düşünerek yaptığı rotasyon nedeniyle kaybetti. Evet Şampiyonlar Ligi çok önemli ama lig şampiyonluğu önemli değil mi? Siyah-beyazlıların bu maçtan çıkarması gereken çok ders var!
Belki zirve yarışında geri kaldılar ama bu kaliteli kadro, puan farkını kapatıp yarışa yeniden ortak olur...
GENÇLER HAK ETTİ | TURGAY DEMİR
Maçın ilk yarısında kendi sahasında çok iyi kapanan ve fırsat bulduğunda hızlı şekilde kontratağa çıkan bir Gençlerbirliği izledik. Savunmasının önüne sağlam bir duvar ören Başkent takımı Talisca ve Oğuzhan'ın göbekten herhangi bir şey yapmalarına izin vermedi. Göbeği sıkı şekilde kapatan ev sahibi takım Beşiktaş'ı kanatlardan oynamaya mecbur etti vesselam. Lens ve Cenk iki kanattan yeterli bindirme yapamadıkları gibi arkalarındaki Caner ve Gökhan da o bildik ortalarını gönderemediler.
Negredo yalnız kalınca Şenol hoca Cenk'i de onun yanına çekti ve Talisca sol kanadı kullanmaya başladı.
Ancak Gençlerbirliği boşlukları öyle bir kapatıyor, ikili mücadelelerde öyle sıkı savaşıyordu ki Beşiktaş sadece rakibin izin verdiği etkisiz bölgede top gezdirmek zorunda kaldı. G.Birliği ilk kontratağında golü de bulunca hem dirençleri hem motivasyonları.
Beşiktaş boşluk bulup aralardan sızamadı, savunma arkasına sarkamadı, kanatlardan bindiremedi ve duran toplar dışında kale önünde gözükmedi.
Güneş ikinci yarıya başlarken, kanatları çalışır duruma getirmek adına lens ve Negredou çıkarıp Quaresma ve Babel'i sahaya sürdü. Babel girdi diyorum ama girmesiyle çıkması bir oldu. Taç çizgisi kenarında hiçbir pozisyon olmayacak durumda yaptığı kontrolsüz hareketle kırmızı kart gördü.
UMARIZ OLUMSUZ ETKİLEMEZ
Hakem Halis Özkahya'nın kararı kesinlikle doğruydu. Karabük deplasmanında olduğu gibi, on kişi kalınca Beşiktaş daha bir gayrete geldi. Gariptir daha iyi oynamaya başladı. Üst üste kornerler kullandığı gibi, Quaresma'yla sağ kanattan etkili şekilde yüklendi.
Buna karşılık Gençlerbirliği takımı yine çok etkili kontratak kar yaptı ve bunlardan birinde Skeic'le farkı ikiye çıkardı.
Artık Beşiktaş'ın yapabilecek çok fazla bir şey yoktu. Ava giderken avlandılar. Şunu net olarak söyleyelim; Gençlerbirliği Çıkış maçı olarak gördü bu 90 dakikaya çok ama çok iyi hazırlanmış. Galibiyeti hak ettiler.
Beşiktaş ise tam aksine bu hiç iyi hazırlanmamış ve milli arayı boş geçirmişler.
Lens, Oğuzhan, Talisca tel tel döküldüler diğerleri de vasatın altında kaldılar... Sanırım kafalarında Monaco maçı vardı. Bu büyük iyilik mücadelesi ve bunun telafisi var ama Avrupa'da kaybedilecek puanların telafisi çok zor.
Umalım ki bu mağlubiyet Salı günü oynanacak maçı olumsuz etkilemesin. Gerisinin şimdilik fazla önemi yok.
BEŞİKTAŞ 3 PUANI HAK ETMEDİ | RIDVAN DİLMEN
Beşiktaş iyi takım ama canlı değil, tutuk. Monaco ve Başakşehir maçları çok zorlu geçecek. Beşiktaş geçen seneki coşkusundan uzak...
Başakşehir ve Beşiktaş'ı yenmesi G.Birliği'nin kontratak takımı olduğunu gösteriyor. G.Birliği'nin kapasitesi belli. Oynaması gerektiği gibi oynadı ve hedefine ulaştı. Geçtiğimiz sezonlarda Beşiktaş ligin en çok deplasman puanı alan takımıydı. Bu sezon deplasmanda 2 maç kaybettiler. Sadece Karabük'ü yendiler. Çok yoğun bir cuma-pazartesi geçirdi milli takımda oynayan futbolcular. Portekiz final maçı oynadı, İsviçre'yle. Türkiye, İzlanda ile final oynadı. Oyuncular mental ve fizik olarak etkilendi. Milli Takım dönüşleri dezavantajdır ama bu G.Birliği için geçerli değildir. Onlar Beşiktaş'a konsantre olmuşlardır. Ellerinde mücadele, hırs ve disiplin var. Bunların getirdiği kontrataklarla skor elde etmek bütün planını bunun üzerine kurmuştu. Bir Quaresma tek başına girdikten sonra oyunu hareketlendirdi, ikinci yarının sonunda Caner'le kıpırdandı ama puan almaya yetmedi.
TAKIMIN ESKİ KUVVETİ YOK
İkinci yarı doğru bir değişiklik yapmasına rağmen Şenol Güneş, Babel'in kırmızı kartı geldi. Kolay değil... Geride olacaksınız ve bir adam eksik olacaksınız. Ardından ikinci gol. Quaresma hareketlenince skor 2-1'e geldi ama puan almaya yetmedi. 95.15'te maçın bitiş düdüğü çalındı... 93 küsurda Tolgay Arslan sakatlandı. Bazen 30 saniyeler, 1 dakikalar önemlidir. Hakemle ilgili yorum yapmak istemiyoruz ama durduruyorsan uzatmanın uzatmasını da oynatmalısın. Ben Şenol hoca'nın yerinde olsam Oğuzhan'ı dinlendirir Tolgay'la başlardım. Beşiktaş hak etmedi. İş kazası demek gerek. Alacağı maksimum puan bir gibi görünüyordu. Beşiktaş iyi takım, toparlar ama çok puan kaybettiler. Beşiktaş tutuk, canlı değil. Sezon başını iyi geçirmediğini düşünüyorum. Fizik olarak eski kuvveti yok. Olmuş olsa bloklar arasında bu kadar genişlik olmaz.Monaco ve Başakşehir maçları çok zorlu geçecek. Beşiktaş geçen seneki coşkudan uzak; bireysel olarak da takım olarak da...
SADECE PEPE GEÇTİ
Galatasaray, Konyaspor maçını kazanırsa puan farkı 8'e yükselecek. Futbolcular sezon başından bu yana bir sınavdan geçiyor. Negredo ve Lens bu sınavdan henüz geçmiş değil. Yenilerden sadece Pepe sınavı geçti. Atiba da geçen seneye göre düşük. Tolgay Arslan tam ritmini bulamadı. Cenk formda. Anderson Talisca da kötü günündeydi.
ŞENOL GÜNEŞ'İN OTORİTESİ BİTMİŞ! | ERMAN TOROĞLU
Soyunma odasında yaşananlar, kırmızı kartlar otorite boşluğunu gösterir. Şu da var; Beşiktaşlı futbolcular maç seçiyor...
Kulüp yazarları böyle maçlardan sonra başı şeyleri konuşmayıp, "Milli maç dönüşü. Gençlerbirliği can havliyle saldırdı. Beşiktaş rotasyon yaptı" gibi şeyler yazdığı müddetçe hiçbir şey çözülmez.
Diyorlar ki "Beşiktaş rotasyon yaptı"… Negredo mu rotasyon, Lens mi? İkisini de Beşiktaş transfer etmedi mi? Deve dişi gibi gibi oyuncular! Bunlar rotasyon olur mu?
Yöneticiler, teknik adamlar ve futbolcular "Hakemler" diyor kendilerini kurtarıyorlar.
Ben Şenol Güneş'e soruyorum… Beşiktaş'ı eleştiriyorum diye Beşiktaşlılar bana tepki gösteriyor. O zaman söylediklerim şimdi yavaş yavaş çıkıyor. Bakınız! Şenol Güneş eski Şenol Güneş değil. Otoritesi eskisi gibi değil! Geçen maç soyunma odan yangın yeri, Şenol Güneş nerede? Yok… Beşiktaş bu sezon başlamadan önce 68 maçta 4 kırmızı kart görmüş, bu sezon 8 maçta 5 kırmızı kart görmüş. Kartlar, soyunma odasındaki olaylar bunlar Şenol Güneş'in otoritesinin bittiğini gösterir.
Arkadaş! Bir teknik adam Negredo ile Cenk'i nasıl birlikte oynatır? Anormal kilitlenirsin, tuhaf işler olur, maçı kazanmak için her türlü kumarı denersin. Ama sen G.Birliği'ne karşı böyle bir lig maçında Negredo ile Cenk'i yan yana oynatamazsın.
Oynatırsan hem Cenk'i hem Negredo'yu kaybedersin. Aslında kaybolan da Negredo… Niye? Cenk'i herkes biliyor.
Negredo, Cenk stilinde bir adım değil… Negredo öne gidiyor topu arkaya atıyorlar, arkaya gidiyor öne atıyorlar.
Bakınız! En önemlisi şu; Beşiktaş futbolcusu maç seçiyor! Aynı takımı üç gün sonra Monaco maçında göreceksiniz… Bunların hepsi Şenol Güneş'in otorite boşluğudur. Şenol Güneş'in otoritesi neden zayıflamıştır? Onu da yönetime sorun.
Futbolcu akıllıdır! Akşam yatarken, masaj olurken, gece yatarken hocayı konuşur, yönetimi konuşur, çekiştirir de çekiştirir!
Bunlar ince işler, adamı şişler!
ÜÇÜNCÜ KÖPRÜ GİBİ OLDU!
"Caner iyi oynadı" deniyor… Caner iyi orta yapmış, koşmuş, kaleyi denemiş, çalışmış… Ama kimse şunu görmüyor. Caner'in arkası üçüncü köprü gibi oldu ya! Gençlerbirliği çok rahat geçti o bölgeyi…. Buna kim müdahale edecek? Şenol Güneş… Bakınız biz söyleyince kızmayacak Beşiktaşlılar.
Ne diyor bu Erman diyecekler?
Beşiktaş maça 11 kişi çıktı ama Negredo ile Cenk birlikte oynayınca aslında siyah-beyazlılar 9 kişi gibiydi sahada… Devrede değişiklikler oldu 11 kişi oldu Beşiktaş ama 3 dakika sonra Babel kırmızı görünce bu sefer 10 kişi kaldı. Dikkat edin 10 kişi oynadığı 2. yarıda, ilk yarıya göre daha iyiydi Beşiktaş… Hakem mi?..
Babel'in pozisyonu net kırmızı kart.
Babel kötü niyetli değil tamam. Ama kontrolsüz ve tehlikeli hareket. Rakibe darbe var mı?
Var… Kırmızı kart kararı doğruydu.
Penaltı, penaltı mı? Bana penaltı gibi geldi. Zeki Yavru'nun Tolgay'ın kafasına geldiği pozisyonda topa vuruyor, kayarak gelip çarpıyor. Kırmızı kart olmaz.
Gol ofsayt mı? Ayaklara bakarsa kesin değil ama rakibin omuzuna bakarsan 10 cm var mıdır, yok mudur tartışılır.
10 MİLYON EURO'LUK OĞUZHAN NEREDE?
Beşiktaş yönetimi Oğuzhan'ı iyi pazarlamaya çalıştı sezon başında.
Gençlerbirliği maçında ne yaptı Oğuzhan? Hiçbir şey… Beşiktaş, Oğuzhan için menajerlerini çağırdı, "10 milyon euro getirin verelim" dedi. "Benim futbolcum çok iyi" diyorsun kimse gelip kapını çalmadı ya! Senin oyuncun 10 milyon euro falan değil. Senin oyuncuna ne verirlerse onun değeri odur. Bana Oğuzhan'ın bir tane kazandırdığı büyük maç gösterebilir misin? Yok…
TEKER BİLE DEĞİŞTİREMEZ | ERTEM ŞENER
Soyunma odasından 1-0 önde başlayarak çıkmıştı sahaya Beşiktaş.
Kadrolar açıklandığında böyle düşündü herkes. Lens, Talisca, Oğuzhan, Cenk, Negredo ve hücumcu bekleriyle Şenol Hocanın bu maçı kazanmayı değil, 'farklı' kazanmayı istediği anlaşılıyordu sahaya sürdüğü kadrodan.
Maç başladı ve Gençlerbirliği bütün planlarını alt üst etti Şenol Güneş'in.
18'inden çıkamadı Beşiktaş. Gökhan, Caner, Lens, Talisca başta olmak üzere herkes Monaco'ya önceden uçmuşlardı sanki. Negredo ile Cenk ilerde, eller sürekli havada 'atın artık şuraya topu' dercesine bekleyip durdular. Beşiktaş'ta ilk yarıda en çok yorulan isim Fabri oldu. O direkten o direğe koştu durdu. Saha içinde en az 4-5 arkadaşından daha fazla performans gösterdi koşu mesafesi anlamında.
G.Birliği çarpıştı, Beşiktaş çırpındı. Beşiktaş kötü oynamadı, Beşiktaş oynayamadı, oynatmadı Gençler! 35 dakika geride kaldıktan sonra ne olduysa oldu Beşiktaş'a.
Hafif hafif toparlandı. İyi top yapmaya başladılar. Sonra bir anda aklıma geldi. Caner, Oğuzhan ve Cenk'in ne işi vardı 11'de? Yorgun döndüler milli takımdan.
Fiziksel olartak eksik kaldılar. Hani alternatifli kadrosu Beşiktaş'ın? Kusurabakmayın da Beşiktaş gibi bir takımda her futbolcu, her bölgede oynayabilmeli.
Ki böylesine kritik dönemeçli maçlarda her an, her şekilde oynatabileceğin bir kaç topçun olmalı, olabilmeli.
BÖYLE KAPTANLIK OLMAZ!
Beşiktaş ilk yarı pozisyon üretemediği gibi mahalle takımı gibi 'karambolü' kovaladı.
Bir tane karambolden bulursam 2.'si de gelir dedi. Allah aşkına böyle Şampiyonlar Ligi takımı olur mu? Beşiktaş'ın böyle oynamaya hakkı yok. Mesut Bakkal kusursuz savunması ile dikkat çekti ama Güneş'in buna en ufak bir hamlesi olmadı.
Tabi ki kapanacaktı G.Birliği. Ne yapacaktı açılıp Beşiktaş'a 'gel de at mı?' diyecekti.
İşte böyle durumlarda Tamer Tuna aranıyor Beşiktaş'ta! Anında müdaheleler ile 'saha krizine' el koyan tek adamdı.
Lens tam bir fiyasko! İkinci yarıda Babel ve Q7 değişikliği yerindeydi. Babel kırmızı kararı doğru ama kimse şunu diyemez;
'Babel o tekmeyi bilerek attı!' Tamamen pozisyon kurbanı. Oğuzhan hiç ama hiç yoktu oyunda. Böyle liderlik, kaptanlık olmaz. Beşiktaş'ı iki sezondur bu kadar kötü görmedim. Bu takım Monaco'da bırakın maç yapmayı, Monaco grand prix'inde, Formula1'de teker bile değiştiremez.
BEŞİKTAŞ S.O.S VERİYOR | SİNAN VARDAR
Dün G.Birliği karşısında son yılların en kötü Beşiktaş'ını izledim.
Tabii her takımın kötü oynadığı maçlar var ama doğrusu siyahbeyazlı takım iyi sinyaller vermiyor.
Sezon başından bu yana Şampiyonlar Ligi'nde kazanılmış Porto ve Leipzig maçlarını bir kenara bırakırsak Beşiktaş ilk 8 haftada 10 puan kaybetti. Son 3 maçta kazanılan sadece 1 puan var!
Lider G.Saray kazanırsa fark 8'e çıkacak.
Ligin başı ama Beşiktaş artık kendini toparlamalı. Açık ve net; son iki sezonun havası yok Kara Kartal'da...
Sadece Quaresma
İlk 45 dakikada Beşiktaş'ın tek bir tehlikeli atağı olmaması inanılacak gibi değil. Şenol Güneş rotasyonla ilk 11 şansı verdiği Lens ve Negredo bu şansı yine iyi kullanamadılar.
Sadece onlar değil, Beşiktaş Quaresma haricinde tam anlamıyla döküldü.
Talisca ve Oğuzhan'ı ilk defa bu kadar kötü gördüm. 150 milyon euro olduğu belirtilen Oğuzhan o kadar pas hatası yaptı ki seyrederken canım sıkıldı.
Babel'in kırmızı kartı için hakem Halis Özkahya'ya çok kızamadım.
Aman hocam!
G.Birliği Mesut Bakkal yönetiminde can havliyle savaştı. Özellikle ikili mücadelelerin çoğunluğunu kazandılar.
Başkent ekibinin defansı Ahmet Oğuz çok kaliteli bir futbol kumaşına sahip.
BEFAM'dan yetişme Serdar Özkan'a yazık oldu. Bu kadar yetenekli bir isim maalesef hak ettiği yere gelemedi. Sakatlanıp sahadan çıkmak zorunda kaldığı 69 dakikada sahanın yıldızıydı.
Son sözüm Şenol Güneş'e...
Beşiktaş SOS veriyor aman Şenol hoca tedbirlerini bir an önce al.
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