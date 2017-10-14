Gençlerbirliği - Beşiktaş maçı yazar yorumları

GENÇLER HAK ETTİ | TURGAY DEMİR

Maçın ilk yarısında kendi sahasında çok iyi kapanan ve fırsat bulduğunda hızlı şekilde kontratağa çıkan bir Gençlerbirliği izledik. Savunmasının önüne sağlam bir duvar ören Başkent takımı Talisca ve Oğuzhan'ın göbekten herhangi bir şey yapmalarına izin vermedi. Göbeği sıkı şekilde kapatan ev sahibi takım Beşiktaş'ı kanatlardan oynamaya mecbur etti vesselam. Lens ve Cenk iki kanattan yeterli bindirme yapamadıkları gibi arkalarındaki Caner ve Gökhan da o bildik ortalarını gönderemediler.

Negredo yalnız kalınca Şenol hoca Cenk'i de onun yanına çekti ve Talisca sol kanadı kullanmaya başladı.

Ancak Gençlerbirliği boşlukları öyle bir kapatıyor, ikili mücadelelerde öyle sıkı savaşıyordu ki Beşiktaş sadece rakibin izin verdiği etkisiz bölgede top gezdirmek zorunda kaldı. G.Birliği ilk kontratağında golü de bulunca hem dirençleri hem motivasyonları.

Beşiktaş boşluk bulup aralardan sızamadı, savunma arkasına sarkamadı, kanatlardan bindiremedi ve duran toplar dışında kale önünde gözükmedi.

Güneş ikinci yarıya başlarken, kanatları çalışır duruma getirmek adına lens ve Negredou çıkarıp Quaresma ve Babel'i sahaya sürdü. Babel girdi diyorum ama girmesiyle çıkması bir oldu. Taç çizgisi kenarında hiçbir pozisyon olmayacak durumda yaptığı kontrolsüz hareketle kırmızı kart gördü.

UMARIZ OLUMSUZ ETKİLEMEZ

Hakem Halis Özkahya'nın kararı kesinlikle doğruydu. Karabük deplasmanında olduğu gibi, on kişi kalınca Beşiktaş daha bir gayrete geldi. Gariptir daha iyi oynamaya başladı. Üst üste kornerler kullandığı gibi, Quaresma'yla sağ kanattan etkili şekilde yüklendi.

Buna karşılık Gençlerbirliği takımı yine çok etkili kontratak kar yaptı ve bunlardan birinde Skeic'le farkı ikiye çıkardı.

Artık Beşiktaş'ın yapabilecek çok fazla bir şey yoktu. Ava giderken avlandılar. Şunu net olarak söyleyelim; Gençlerbirliği Çıkış maçı olarak gördü bu 90 dakikaya çok ama çok iyi hazırlanmış. Galibiyeti hak ettiler.

Beşiktaş ise tam aksine bu hiç iyi hazırlanmamış ve milli arayı boş geçirmişler.

Lens, Oğuzhan, Talisca tel tel döküldüler diğerleri de vasatın altında kaldılar... Sanırım kafalarında Monaco maçı vardı. Bu büyük iyilik mücadelesi ve bunun telafisi var ama Avrupa'da kaybedilecek puanların telafisi çok zor.

Umalım ki bu mağlubiyet Salı günü oynanacak maçı olumsuz etkilemesin. Gerisinin şimdilik fazla önemi yok.