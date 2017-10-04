Erkin-Ovalı çifti ABD'li milyarderlere komşu oldu.
Erkin'in Miami Sunny İsles Beach'teki okyanus manzaralı 'Porsche Design Tower' adlı gökdelenden 7 milyon dolara (25 milyon TL) lüks bir rezidans satın almak için kolları sıvadı. Beşiktaşlı yıldız, daha önce aynı yerden rezidans alan arkadaşı Ömer Pınarlı'nın kendisi için yaptığı canlı yayınla rezidans hakkında bilgi sahibi oldu. Eşiyle lüks daireye hayran kalan futbolcu, kaporayı hemen gönderdi..
ACAR ÇİFTİNE KOMŞU OLDULAR
Caner Erkin'le Şükran Ovalı, sosyetik çift Hande - Erdinç Acar'ın da evinin olduğu 60 katlı 195 metre yüksekliğindeki gökdelenin 30. katındaki 3 yatak odalı ve 4 banyolu rezidansta karar kıldı. Yıllık kazancı ortalama 2.2 milyon euro (yaklaşık 9 milyon 200 bin TL) olan Erkin'in "Kartallar yüksek uçar" sözünü kanıtlar nitelikteki yeni evinin özelliği bununla sınırlı değil....
AŞK YUVASININ KİRASI: 43 BİN TL
Ünlü çift, İstanbul Baltalimanı'ndaki evlerinden geçtiğimiz aylarda Bağdat Caddesi'nin tek lüks rezidansındaki bir Penthouse'a taşındı. Lüks sitenin 44'üncü katındaki Penthouse'lardan birini kiralayan Erkin, yeni yuvaları için aylık yaklaşık 12 bin dolar (43 bin TL) kira ödüyor.
Porsche Design Tower'da büyüklüğü bin 300 metrekare ile 5 bin metrekare arasında değişen 132 daire bulunuyor.En tepedeki Penthouse'un (çatı katı daire) değeri ise 32.5 milyon dolar. Milyarderlerin gözdesi haline gelen gökdelendeki dairelerin fiyatları 5 ila 15 milyon dolar arasında değişiyor.
Porsche Design Tower'da daire sahipleri bina içindeki asansörle araçlarını evlerinin içine kadar çıkarabiliyor. Caner Erkin - Şükran Ovalı çifti, 195 metre yüksekliğinde, 60 katlı gökdelenin 30'uncu katında oturacak.
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