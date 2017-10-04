Erkin-Ovalı çifti ABD'li milyarderlere komşu oldu.

AŞK YUVASININ KİRASI: 43 BİN TL

Ünlü çift, İstanbul Baltalimanı'ndaki evlerinden geçtiğimiz aylarda Bağdat Caddesi'nin tek lüks rezidansındaki bir Penthouse'a taşındı. Lüks sitenin 44'üncü katındaki Penthouse'lardan birini kiralayan Erkin, yeni yuvaları için aylık yaklaşık 12 bin dolar (43 bin TL) kira ödüyor.

Porsche Design Tower'da büyüklüğü bin 300 metrekare ile 5 bin metrekare arasında değişen 132 daire bulunuyor.En tepedeki Penthouse'un (çatı katı daire) değeri ise 32.5 milyon dolar. Milyarderlerin gözdesi haline gelen gökdelendeki dairelerin fiyatları 5 ila 15 milyon dolar arasında değişiyor.



Porsche Design Tower'da daire sahipleri bina içindeki asansörle araçlarını evlerinin içine kadar çıkarabiliyor. Caner Erkin - Şükran Ovalı çifti, 195 metre yüksekliğinde, 60 katlı gökdelenin 30'uncu katında oturacak.

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