Beşiktaş'ta poster çekimi yapıldı

Gaziantepspor deplasmanında aldığı galibiyetle Medipol Başakşehir ile arasındaki 4 puanlık farkı koruyan ve ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş, 2016-2017 şampiyonluğunun poster çekimini yaptı. Teknik ekip, futbolcular ve çalışanların yer aldığı çekim Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde yapıldı.