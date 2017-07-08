Beşiktaş'ta Aboubakar'a sürpriz alternatifler
Andre-Pierre Gignac
Öncelikle Aboubakar'ı kadrosunda tutmak isteyen yönetim, halen net bir sonuca ulaşamadı. Kamerunlu oyuncunun bonservisi için Lorient ve Porto ile henüz anlaşma sağlanamazken, listesindeki diğer adaylara yönelen siyah-beyazlılar, rotasını Meksika'ya çevirdi. Tigres'te forma giyen Andre Pierre Gignac için görüşmeler yoğunlaşırken, Meksika ekibi ile Fransız futbolcunun bonservisi konusunda pazarlıklar başladı. Gignac'ın Tigres ile 1 yıl daha sözleşmesi olması nedeniyle yüksek bir bedel ödemek istemeyen siyah-beyazlılar, transferi 3 milyon euro karşılığında tamamlamayı düşünüyor.
SÜRPRİZ ADAY; PELLE
Beşiktaş yönetimi, Çin ekibi S. Luneng'de top koşturan İtalyan forvet Graziano Pelle'yi kiralamak için takımıyla görüşmelere başladı Yönetim, hazırlık kampı için gideceği Çin'de, oyuncunun hem takımı hem de menajeriyle görüşecek. Çin'e gitmeden evvel bağlantı kurmak isteyen Beşiktaş, 100. yıl şampiyonluğunda çok büyük emekleri olan Federico Guinti'den yardım alacak. Guinti'nin, Pelle'nin menajerini tanıyor olmasından faydalanmak isteyen Beşiktaş, eski oyuncusuyla irtibat kuracak.
Diego Costa
Beşiktaş'ın transferine sürpriz olarak bakılan forvet adayı ise Diego Costa. Siyahbeyazlı yönetim, Chelsea'nin 28 yaşındaki İspanyol golcüsünü transfer etmek için şartlarını zorluyor. Tecrübeli golcünün yüksek bonservis bedeli olduğu için kiralama formülü devreye sokulacak. Conte tarafından istenmeyen adam ilan edilen ve iki sene daha sözleşmesi bulunan Costa'nın maaşından kurtulmak isteyen Londra ekibi bu yüzden İspanyol forveti yeni sezon başlamadan önce elden çıkarmak ve yerine yeni bir takviye yapmak istiyor.
Sandro Wagner
Hoffenheim forması giyen 29 yaşındaki 1.94'lük dev forvet, geçen sezon Bundesliga'da çıktığı 31 maçta 11 kez rakip fileleri havalandırdı, 4 de asist yaptı. Teknik direktör Şenol Güneş'in istediği pivot forvet tanımına uyan Wagner, 1.94 boyunda. Hava toplarında etkili olan ve hücum bölgesinde yaptığı servislerle dikkat çeken başarılı futbolcu, Konfederasyon Kupası'nda Almanya Milli Takım formasını da terletti.
Eduardo Vargas
Eduardo Vargas, Meksika'nın Tigres Kulübü'nde forma giyiyor. Geçtiğimiz ocak ayında Hoffenheim'dan 6 milyon Euro'ya geldiği Tigres'te 11 maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu, 2 gol kaydetti. Avrupa kariyerinde Napoli, Valencia ve Queens Park Rangers takımlarında da oynadı. Beşiktaş'ın gündemindeki diğer isim Miguel Borja ise kariyerini Brezilya'nın Palmeiras Kulübü'nde sürdürüyor. 24 yaşında ve 1.83 metre boyundaki Kolombiyalı forvet, halen devam eden Brezilya Ligi'nde 10 maça çıktı, 1 asist yaptı. Borja, Kolombiya Milli Takımı'nda da 2 kez forma giydi.
Max Kruse
Beşiktaş, 29 yaşındaki Alman forvet Max Kruse için devreye girildi. Werder Bremen'de forma giyen Kruse transferinde Kartal'ın ciddi rakipleri var. West Ham United ve Everton'ın da istediği oyuncuyu Roma da çok istiyor. Ancak harika sezon geçiren Dzeko'yu kesme ihtimali bulunmuyor. Kruse, Roma'ya giderse rotasyon oyucusu olacak, bu sebeple Beşiktaş ihtimali daha yüksek..
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