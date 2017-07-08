Beşiktaş'ta Aboubakar'a sürpriz alternatifler

Andre-Pierre Gignac

Öncelikle Aboubakar'ı kadrosunda tutmak isteyen yönetim, halen net bir sonuca ulaşamadı. Kamerunlu oyuncunun bonservisi için Lorient ve Porto ile henüz anlaşma sağlanamazken, listesindeki diğer adaylara yönelen siyah-beyazlılar, rotasını Meksika'ya çevirdi. Tigres'te forma giyen Andre Pierre Gignac için görüşmeler yoğunlaşırken, Meksika ekibi ile Fransız futbolcunun bonservisi konusunda pazarlıklar başladı. Gignac'ın Tigres ile 1 yıl daha sözleşmesi olması nedeniyle yüksek bir bedel ödemek istemeyen siyah-beyazlılar, transferi 3 milyon euro karşılığında tamamlamayı düşünüyor.