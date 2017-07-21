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Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri
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2016-2017 sezonunun şampiyonu Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi kurasına büyük ihtimalle dördüncü torbadan katılacak. Elemelerde mücadele edecek ve Beşiktaş'tan daha yüksek puana sahip 6 takımdan (Celtic, Liverpool, Olympiakos, Ajax, Dinamo Kiev, Napoli) en az ikisi elenirse, Beşiktaş 3. torbaya çıkacak.;
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