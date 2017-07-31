Beşiktaş'ın kamp raporu: Kim ne yaptı?
Beşiktaş, sezon hazırlıkları kapsamında yaptığı 5 maçta 3 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı.
İstanbul'da Hollanda temsilcisi Fortuna Sittard ile 3-3 berabere kalan siyah-beyazlılar, Çin'deki mücadelede Almanya'nın Schalke 04 takımına 3-2 yenildi. İspanya kampındaki ilk maçta Real Valladolid ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş, Las Palmas'a ise 4-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlı ekip, bu ülkedeki son hazırlık karşılaşmasında Real Betis ile 1-1 berabere kaldı.
Beşiktaş'ın, hazırlık maçlarında savunmasındaki sıkıntıları göze çarptı.
Son 2 sezonda savunmada başarılı performans ortaya koyan Marcelo Guedes'i Olmypique Lyon'a veren ve Real Madrid'den Pepe gibi önemli bir ismi kadrosuna dahil eden siyah-beyazlı takım, 5 hazırlık maçında 13 gol yedi.
İspanya'da takıma katılan Pepe, sadece Real Betis ile yapılan hazırlık maçında ilk yarıda görev aldı.
Beşiktaş, hazırlık maçlarında 9 gol attı. Cenk Tosun ve Dusko Tosic ikişer kez fileleri havalandırırken Sedat Şahintürk, Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Mustafa Pektemek ve Oğuzhan Özyakup birer gol kaydetti.
Siyah-beyazlı ekipte kamp döneminde Tosic, Adriano Correia, Oğuzhan Özyakup ve Tolgay Arslan, ortaya koyduğu performansla dikkati çekti. Takımda Pepe'nin yanında görev yapması muhtemel oyunculardan Tosic, golcü özelliğiyle de ön plana çıktı.
Geçen sezon başında Barcelona'dan Adriano'yu transfer eden ve 2017-2018 öncesinde de Real Madrid'den Pepe'yi kadroya dahil eden Beşiktaş, İspanya'da futbolseverlerin ilgisini çekti.
Siyah-beyazlı takımın antrenmanlarını ve hazırlık maçlarını takip eden İspanyol futbolseverler, özellikle Pepe ve Adriano'ya büyük ilgi gösterdi.
Beşiktaş'ta kamp döneminin en etkisiz isimleri, takımdan gönderilmeleri gündemde olan Denys Boyko, Pedro Franco ve Alexander Milosevic oldu.
Teknik direktör Şenol Güneş'in kadroda düşünmediği bu futbolcular, hazırlık maçlarında dahi şans bulmakta zorlandı. Milosevic; Fortuna Sittard, Real Valladolid ve Las Palmas maçlarında kısa süre görev yaptı. Pedro Franco, sadece Fortuna Sittard maçında oynarken Boyko ise şans bulamadı.
İspanya'daki kamp çalışmalarını tamamlayan Beşiktaş'ta ilk hedef Süper Kupa olacak.
Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'in son şampiyonu olarak Türkiye Kupası sahibi Atiker Konyaspor ile 6 Ağustos Pazar günü karşılaşacak.
Kampı tamamladıktan sonra İspanya'dan İstanbul'a dönen Beşiktaş, bir gün izin yaptıktan sonra Atiker Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın başlayacak.
Beşiktaş'ta özellikle forvet ve stoper mevkisine takviye için arayışlar sürüyor.
Geçen sezon kiralık olarak kadroda bulunan Vincent Aboubakar ile Demba Ba'nın ayrılmasının ardından bu bölgeye yeni isimler arayan siyah-beyazlı ekipte, forvette hazırlık maçlarında Cenk Tosun ve Mustafa Pektemek görev yaptı.
Cenk, sakatlığı nedeniyle İspanya'daki son maçta görev alamadı. Bu bölgedeki oyuncu azlığı nedeniyle teknik direktör Şenol Güneş, Real Betis karşısında Anderson Talisca'ya ilk yarıda ileri uçta şans verdi.
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