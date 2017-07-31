Beşiktaş'ın kamp raporu: Kim ne yaptı?

Beşiktaş'ta kamp döneminin en etkisiz isimleri, takımdan gönderilmeleri gündemde olan Denys Boyko, Pedro Franco ve Alexander Milosevic oldu.

Teknik direktör Şenol Güneş'in kadroda düşünmediği bu futbolcular, hazırlık maçlarında dahi şans bulmakta zorlandı. Milosevic; Fortuna Sittard, Real Valladolid ve Las Palmas maçlarında kısa süre görev yaptı. Pedro Franco, sadece Fortuna Sittard maçında oynarken Boyko ise şans bulamadı.