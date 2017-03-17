Beşiktaş, Lyon'la eşleşti, twitter yıkıldı

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final kurasında temsilcimiz Beşiktaş, güçlü Fransız ekibi Olympique Lyon'la eşleşince taraftarlar twitter'a akın etti.



Kimi taraftarlar Beşiktaş'ı şanslı görürken kimileri de Lyon karşısında siyah beyazlılara şans tanımadı.



İşte kura sonrası taraftarların mesaj ve paylaşımları...