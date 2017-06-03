Beşiktaş kupayı kaldırdı!
Geçen hafta deplasmanda oynanan Gaziantepspor maçıyla şampiyonluğunu ligin bitimine 1 hafta kala ilan eden Beşiktaş, gecikmeli de olsa kupayı kaldırdı. Bugün ilk olarak boğaz turu yapan Kara Kartal, ardından stadın dışında taraftarları selamladı. Daha sonra Osmanlıspor ile oynana maçtan 4-0'lık skorla ayrılan Şenol Güneş'in öğrencileri, kupa töreni için beklemeye koyuldu..
Maçın ardından saha içerisinde platform kurulurken, taraftarlar ise takımlarına tezahüratlarda bulundu. Çimlerin üzerinde her şey tam hazır hale geldiğinde ise "Şampiyon Beşiktaş" tezahüratlarıyla futbolcular tek tek sahaya çağrıldı ve Beşiktaş'a 15. şampiyonluğunu 3. yıldızla taçlandırdığı Süper Lig kupası teslim edildi. Futbolcular kupa töreninin ardından sahada sevinçlerini taraftarla paylaştı..
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