Beşiktaş kupayı kaldırdı!

Geçen hafta deplasmanda oynanan Gaziantepspor maçıyla şampiyonluğunu ligin bitimine 1 hafta kala ilan eden Beşiktaş, gecikmeli de olsa kupayı kaldırdı. Bugün ilk olarak boğaz turu yapan Kara Kartal, ardından stadın dışında taraftarları selamladı. Daha sonra Osmanlıspor ile oynana maçtan 4-0'lık skorla ayrılan Şenol Güneş'in öğrencileri, kupa töreni için beklemeye koyuldu..