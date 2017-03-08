Beşiktaş - Karşıyaka maçında olay
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BJK Akatlar Arena'daki maçın ilk çeyreğinde iki ekip taraftarları arasında önce sözlü atışma yaşandı. Daha sonra taraftarlar birbirlerine yabancı madde atarken, müsabakanın hakemleri oyunu durdu. Periyodun bitmesine 1 dakika 50 saniye kala başlayan olaylarda emniyet mensupları Pınar Karşıyaka taraftarlarını tribünlerin arkasına götürdü.
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