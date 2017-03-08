Beşiktaş - Karşıyaka maçında olay

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Metin Albayrak, salona inerek taraftarları sakinleştirmeye çalıştı. Buna rağmen gerginlik devam ederken, taraftarlar birbirlerine aralarında yanıcı maddeler de olmak üzere şişe, bozuk para ve çakmak attı.