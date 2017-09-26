Ali Palabıyık bırakıyor mu? Olay iddia...

Ayrıca MHK tarafından alınan kararda Ali Palabıyık'ın bu sezon sonuna kadar Beşiktaş'ın hiçbir maçını yönetmeyeceği ifade edilmişti. Özellikle derbi sonrası Ali Palabıyık'ın maça olumsuz anlamda ekti ettiğini uçakta öğrenen Yıldırım Demirören çok üzülmüş ve Palabıyık ile ilgili TFF'nin daha ağır bir karar alacağını duyurmuştu.