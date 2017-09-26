Ali Palabıyık bırakıyor mu? Olay iddia...
Ayrıca MHK tarafından alınan kararda Ali Palabıyık'ın bu sezon sonuna kadar Beşiktaş'ın hiçbir maçını yönetmeyeceği ifade edilmişti. Özellikle derbi sonrası Ali Palabıyık'ın maça olumsuz anlamda ekti ettiğini uçakta öğrenen Yıldırım Demirören çok üzülmüş ve Palabıyık ile ilgili TFF'nin daha ağır bir karar alacağını duyurmuştu.
Tüm bu yaşananlardan sonra ve yönettiği Beşiktaş - Fenerbahçe maçından sonra da ağır eleştirilere muhatap olan gün yüzüne çıkmaya çekinen Ali Palabıyık flaş bir karar aldı. Edinilen bilgilere göre Ali Palabıyık bu ağır eleştirilerle daha muhattap olmamak için birkaç gün içinde düdüğünü asıp görevini bırakmak için işlemlere başlayacağı ortaya çıktı.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.