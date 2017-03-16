Aboubakar Beşiktaşlıları çıldırttı!
0 | 0
Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar, Olympiakos maçının 39. dakikasında topsuz alanda rakibine yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Bu hareket sonrası sosyal medyada Aboubakar'a ağır eleştiriler yapıldı. İşte onlardan bazıları:
-Aboubakar'ın yerinde olsam Babeli sırtımda evine götürürdüm
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.