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Türkiye'yi seçmeyen gurbetçi yıldızlar!
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Herkesin hayalidir A Milli Takım forması giymek. Kökeni Türk olup hem çeşitli yaş kategorilerinde hem de A Milli düzeyde Türkiye forması giymek yerine tercih haklarını başka ülkelerden yana kullanan 20 gurbetçi yıldızı sizler için derledik.
İşte Ay-yıldız yerine başka ülkeler için ter döken 20 yıldız futbolcu...
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