Türkiye'yi seçmeyen gurbetçi yıldızlar!

Herkesin hayalidir A Milli Takım forması giymek. Kökeni Türk olup hem çeşitli yaş kategorilerinde hem de A Milli düzeyde Türkiye forması giymek yerine tercih haklarını başka ülkelerden yana kullanan 20 gurbetçi yıldızı sizler için derledik.



İşte Ay-yıldız yerine başka ülkeler için ter döken 20 yıldız futbolcu...