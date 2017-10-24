 Tudor'un yeni 10'u – Fotomaç – 24 Ekim 2017 ;
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    24 Ekim 2017, Salı
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    'un yeni 10'u

    <a href="/index/tudor?id=c581e61d-627f-43a8-abc5-e46e04560998" class="" rel="tag">Tudor</a>'un yeni 10'u

    Galatasaray Teknik Direktörü Igor , Younes 'yı Fenerbahçe maçı nedeniyle uyarırken Trabzon deplasmanında onun yerine Sofiane 'yi 10 numarada görevlendirmeyi planlıyor.

    Teknik direktör Igor , Fenerbahçe derbisindeki gergin hali ile dikkat çeken ve oyundan atılan ile özel bir görüşme yaparak uyarılarda bulunacak. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre 10 numaralı oyuncusuna böylesine önemli bir derbide kendilerini yalnız bıraktığı için kızgın olan Hırvat hoca, Faslı oyuncudan artık daha dikkatli olmasını ve performansını da arttırmasını isteyecek.

    YENİ 10 NUMARA FEGHOULI!
    Igor , derbide kırmızı görerek Trabzon deplasmanında cezalı duruma düşen 'nın yerine, 'ye 10 numaralı bölgede görev vermeyi planlıyor. Hem sağ kanatta hem solda hem de forvet arkasında oynayabilen Cezayirli yıldızı, Belhanda'nın yerine monte etmeyi planlayan Hırvat hoca, sağ kanatta ise sakatlığı tamamen geçmesi durumunda yine Rodrigues'e görev verecek.

    B PLANI SELÇUK
    Tudor hafta içinde yapacağı antrenmanlarda bu kurgu üzerinde denemeler yapacak. Genç teknik adamın Belhanda'nın yerine B planı olarak ise düşündüğü bir başka oyuncu ise takım kaptanı Selçuk İnan olacak. Sakatlık sonrası Rodrigues'in istenilen seviyeye ulaşamaması halinde 'yi yine sağ kanatta görevlendirecek olan Tudor, bu durumda Selçuk'u Belhanda'nın yerine oynatacak.

    "KALDIRIN BAŞINIZI!"
    Derbinin golsüz eşitlikle sonuçlanması, Sarı-Kırmızılı takımda moralleri bozdu. İyi başladıkları mücadelede hakem kararlarının da etkisiyle Fenerbahçe'yi yenemediklerini düşünen futbolcuların, maçın ardından soyunma odasında oldukça üzgün oldukları öğrenildi. Ancak takımının sahada iyi mücadele ettiğini düşünen teknik direktör İgor Tudor, öğrencilerinin moralini düzeltme adına bir konuşma gerçekleştirdi. Açık farkla namağlup lider olduklarını hatırlatan Tudor'un, "Kaldırın başınızı… galibiyeti kaçırdık ancak avantajlı taraf biziz. Bırakın onlar beraberliğe sevinsin. Sezon sonunda gülen taraf biz olacağız" dediği bildirildi.

    1. 24 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 14:38
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