Teknik direktör Igor Tudor, Fenerbahçe derbisindeki gergin hali ile dikkat çeken ve oyundan atılan Belhanda ile özel bir görüşme yaparak uyarılarda bulunacak. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre 10 numaralı oyuncusuna böylesine önemli bir derbide kendilerini yalnız bıraktığı için kızgın olan Hırvat hoca, Faslı oyuncudan artık daha dikkatli olmasını ve performansını da arttırmasını isteyecek.

YENİ 10 NUMARA FEGHOULI!

Igor Tudor, derbide kırmızı görerek Trabzon deplasmanında cezalı duruma düşen Belhanda'nın yerine, Feghouli'ye 10 numaralı bölgede görev vermeyi planlıyor. Hem sağ kanatta hem solda hem de forvet arkasında oynayabilen Cezayirli yıldızı, Belhanda'nın yerine monte etmeyi planlayan Hırvat hoca, sağ kanatta ise sakatlığı tamamen geçmesi durumunda yine Rodrigues'e görev verecek.

B PLANI SELÇUK

Tudor hafta içinde yapacağı antrenmanlarda bu kurgu üzerinde denemeler yapacak. Genç teknik adamın Belhanda'nın yerine B planı olarak ise düşündüğü bir başka oyuncu ise takım kaptanı Selçuk İnan olacak. Sakatlık sonrası Rodrigues'in istenilen seviyeye ulaşamaması halinde Feghouli'yi yine sağ kanatta görevlendirecek olan Tudor, bu durumda Selçuk'u Belhanda'nın yerine oynatacak.

"KALDIRIN BAŞINIZI!"

Derbinin golsüz eşitlikle sonuçlanması, Sarı-Kırmızılı takımda moralleri bozdu. İyi başladıkları mücadelede hakem kararlarının da etkisiyle Fenerbahçe'yi yenemediklerini düşünen futbolcuların, maçın ardından soyunma odasında oldukça üzgün oldukları öğrenildi. Ancak takımının sahada iyi mücadele ettiğini düşünen teknik direktör İgor Tudor, öğrencilerinin moralini düzeltme adına bir konuşma gerçekleştirdi. Açık farkla namağlup lider olduklarını hatırlatan Tudor'un, "Kaldırın başınızı… galibiyeti kaçırdık ancak avantajlı taraf biziz. Bırakın onlar beraberliğe sevinsin. Sezon sonunda gülen taraf biz olacağız" dediği bildirildi.