Savunma duvarı

Fenerbahçe maçıyla birlikte 9 maçın 4’ün de kalesini gole kapatan Cimbom ligin en az gol yiyen takımı konumunda

Galatasaray sonunda savunmasını toparladı. Son iki sezonda yediği gollerle tepki çeken sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe derbisi dahil çıktığı 9 maçın 4'ünde kalesini gole kapatmayı başardı. Ayrıca 9 haftada kalesinde gördüğü 6 golle ligin en az gol yiyen takımı oldu.



Cimbom, geçen sezonun ilk yarısında 17 haftada sadece 4 kez gol yememişti.