''Sahamızı kapatamazsınız!''
Yardımcı hakem Tarık Ongun’un kafasına isabet eden pet şişe nedeniyle PFDK’ya sevkedilecek olan Galatasaray, Fenerbahçe-Başakşehir maçını örnek gösterip, “Sahamızı kapatamazsınız” diyecek.
Olaylı derbide Galatasaray tribünlerinden atılan bir pet şişe, yardımcı hakem Tarık Ongun'un kafasına isabet etmişti. Bu nedenle PFDK'ya sevkedilecek olan sarı-kırmızılılar, "Seyircisiz oynama cezası gelecek" iddialarına karşın savunmasını belirledi.
Bu sezon Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe-Başakşehir maçında Sarı-Lacivertli tribünden atılan bir su şişesiyle Volkan Babacan'ın yaralanmasını örnek gösterecek olan Galatasaray, "Fenerbahçe'ye kart bloke cezası verdiniz. Bizim sahamızı kapatamazsınız" diyecek.
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- 24 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 09:58
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"Galatasaray'ı yeneceğiz"
Toplam 5
Yorum
trabzonguldak allah gönlüne gönlümüze göre versin yardımcımız olsun
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G.Saray, Çakır'a savaş açtı
Toplam 7
Yorum
s.cimbom pozisyonda ilk müdahale topa olsa tmm ilki serdara sonra topa oyüzden faul yan yana olsalar faul yok ama jansen arkadan giriyor rakibi bzyor
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Kerim Frei'ın gol sevinci siyah-beyazlıları kızdırdı
Toplam 9
Yorum
hannoverli olcay golden sonra elini nerdeyse 30 saniye havada tuttu kameralar iyice görsün diye.gidim hakeme golümü iptal et deseydi bari.ABARTMAYIN
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