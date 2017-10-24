 ''Sahamızı kapatamazsınız!'' – Fotomaç – 24 Ekim 2017 ;
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    24 Ekim 2017, Salı
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    ''Sahamızı kapatamazsınız!''

    ''Sahamızı kapatamazsınız!''

    Yardımcı hakem Tarık Ongun’un kafasına isabet eden pet şişe nedeniyle PFDK’ya sevkedilecek olan Galatasaray, Fenerbahçe-Başakşehir maçını örnek gösterip, “Sahamızı kapatamazsınız” diyecek.

    Olaylı derbide Galatasaray tribünlerinden atılan bir pet şişe, yardımcı hakem Tarık Ongun'un kafasına isabet etmişti. Bu nedenle PFDK'ya sevkedilecek olan sarı-kırmızılılar, "Seyircisiz oynama cezası gelecek" iddialarına karşın savunmasını belirledi.

    Bu sezon Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe-Başakşehir maçında Sarı-Lacivertli tribünden atılan bir su şişesiyle Volkan Babacan'ın yaralanmasını örnek gösterecek olan Galatasaray, "Fenerbahçe'ye kart bloke cezası verdiniz. Bizim sahamızı kapatamazsınız" diyecek.

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    1. 24 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 09:58
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