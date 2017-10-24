Önümüzü kesemezler!
Sarı-kırmızılılar, tecrübeli hakemin tercih haklarını Fenerbahçe lehine kullandığını ve net penaltılarını vermediğini belirtirken, “Engellemelere karşın şampiyon olacağız” görüşünü dile getirdi
Yarsuvat: Çakır adil bir yönetim göstermedi
G.Saray eski başkanı Duygun Yarsuvat: Hakem sözü hüküm eden ifadesinden gelir. Cüneyt Çakır'ın adil olması lazım. Ancak adaletli bir yönetim göstermedi. Hep kararlarını Fenerbahçe lehine kullandı. Cüneyt Çakır, Türkiye'nin en iyi hakemlerinden. Ama bu yönetim ona yakışmadı
Aküzüm: 8 puan öne geçmemizin cezası mı!
G.Saray Yönetim Kurulu üyesi Ural Aküzüm: "Maalesef Türkiye'de bir kez daha büyük bir hakem cinayeti yaşandı. FIFA kokartlı Cüneyt Çakır resmen 3 puanımıza mal olan yanlış kararlar verdi. Bütün otoriteler, yerli-yabancı futbol adamları bu penaltıların tartışılmaz olduğunu söylüyor. 50 bin seyirciyi tahrik edip bize bedel ödetmeye çalışıyorlar. 8 puan öne geçtik diye böyle yapılmasının alemi var mı? Önümüzü kesemezler. Bizi bu kadar engellemelerine karşın şampiyon olacağız."
Feghouli: Kararlar aleyhimize oldu
Sofiane Feghouli, derbide Hasan Ali Kaldırım ile ceza sahasında girdiği mücadelede kararın penaltı olması gerektiğini savundu. Maçın ardından instagram hesabından bir açıklama yapan Cezayirli yıldız, "Muhteşem atmosfer için taraftarlara teşekkürler. Ne yazıkki hakem kararları bizim aleyhimize oldu. Kazanmak için çok çalıştık ve hepimiz hayal kırıklığı yaşadık. Olumlu tarafından bakarsak da lider ve yenilmez olarak devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Hasan Şaş: Aynı cesareti Kadıköy'de de bekliyoruz
Cüneyt Çakır'a eski Galatasaraylı oyunculardan da tepkiler geldi. Hasan Şaş, sosyal medya hesabından, "İlk 30 dakika üç sarı kart. Aynı cesareti Kadıköy'de de bekliyoruz. Bize futbol nasıl yönetilir yutturmayın" diye yazarken, Ümit Karan da geçmişte Cüneyt Çakır'ın boğazına sarılan Engin Baytar ile bir fotoğrafını paylaşıp, "Bu çocuk da haklı" yazdı.
Ergün: Net penaltıydı
G.Saray Sportif Direktörü Cenk Ergün: Bizim gördüğümüz kadarıyla pozisyon penaltı (Hasan Ali'nin ceza sahasında tolu koluyla kesmesi). Böyle üst düzey bir müsabakada üst düzey bir hakemden penaltı kararını bekliyorsunuz. Cüneyt Hoca, Türkiye'nin son dönemlerde yetiştirdiği en iyi hakem. Kulübenin tepkisi de çok net bir şekilde gördükleri pozisyonların ters değerlendirmesi nedeniyle... Bu 1 değil, 2 değil, 3 değil, 4 değil, 5 değil. Dolayısıyla bir tepki oldu."
- 24 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 01:58
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‘Kolsuz mu oynasın!’
Toplam 1
Yorum
Birisi Hayır Kolsuz oynamasın ama karpuzculuk yapıp yapmadım demesin
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Dursun Özbek'ten koreografi açıklaması
Toplam 6
Yorum
Nani baktilar besiktasla basa cikamiyorlar dunya derbisi uydurmaya calisiyorlar fenerli Nani guzel soyledi hangi derbi, kimsenin umrunda degil
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Dursun Özbek'ten koreografi açıklaması
Toplam 6
Yorum
INADINA BJK SIZ IKI BUYUK YARATMAYA CALISIN BIZ TEK BUYUK OLARAK KALACAGIZ ZATEN DUNYA DERBISIYMIS PEH BESIKTASIN OLMADIGI MAC DERBY OLMAZ
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