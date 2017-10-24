Ne yaptın Tudor!
Derbideki beraberlik ve kötü futbolun yanı sıra oyunu analiz etmekte sorun yaşayan Galatasaray’ın hocasına yöneticiler sert çıktı 3’lü savunma tercihi, kötü Belhanda’yı oyunda tutması ve Rodrigues yerine Eren’i sahaya sürmesi Tudor’u tartışma konusu yaptı
Golsüz sona eren Fenerbahçe derbisinin ardından basın önünde hakem Cüneyt Çakır'ı eleştiren sert demeçler veren Galatasaraylı yöneticiler aralarında yaptıkları değerlendirmede ise faturayı teknikdirektör Igor Tudor'a kestiler. İşte Galatasaray yönetimi içinde Hırvat teknik adama yönelik tepkilerin özeti:
SİSTEMİ NEDEN BOZDU?
İlk 8 haftada 4-1- 4-1 sistemi ile rakiplerini dize getiren Galatasaray, Fenerbahçe'nin karşısına ise üçlü savunmayla çıktı. Pozisyon bulmakta zorlanan sarı-kırmızılılar kalesinde ciddi tehlikeler gördü. Serdar Aziz sakatlanıp çıktıktan sonra eski sisteme dönüldü ancak derbiye iyi başlamayan Aslan'ın havası kaçmıştı.
SELÇUK NEDEN GİRMEDİ?
Sahanın en kötüsü olan Belhanda ilk yarıda gördüğü sarı kartla adeta saatli bombaydı. Konya'daoyuna girip maçı çeviren kaptan Selçuk İnan yine kenarda unutuldu ve Tudor'un Belhanda ısrarı kırmızı kartla birlikte pahalıya patladı.
RODRİGUES VARKEN EREN?
10 kişi kalan Galatasaray son 20 dakikada topu Fenerbahçe'ye verdi. Kontrataktan başka şansı kalmayan Tudor değişiklik hakkını hızlı ve formda Garry Rodrigues yerine ağır ve formsuz Eren Derdiyok'tan yana kullandı ve Bafetimbi Gomis'i oyundan aldı.
Sabah
- 24 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 07:25
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Caner'den hakeme şok küfür
Toplam 20
Yorum
Turkcan Yazıklar olsun. Konuşsanıza bjkliler. Fenerde iken demediğinizi bırakmıyor dunuz
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Ersan Gülüm’ün kaburgaları kırıldı
Toplam 1
Yorum
bjktufan kaburgaları nasıl kırılmış arkadaş ya büyük geçmiş olsun umarım sağlığına kavuşur tekrardan
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‘Kolsuz mu oynasın!’
Toplam 1
Yorum
Birisi Hayır Kolsuz oynamasın ama karpuzculuk yapıp yapmadım demesin
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