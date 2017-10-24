Mariano’dan F.Bahçelileri kızdıracak paylaşım
Galatasaray’ın Brezilyalı sağ beki Mariano’dan Fenerbahçeliler’i kızdıracak bir paylaşım geldi.
Spor Toto Süper Lig'in 9. Haftasında sahasında olaylı maçta ezeli rakibi Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Galatasaray'da Brezilyalı futbolcu Mariano'dan sürpriz bir paylaşım geldi.
Fenerbahçe karşısında da gösterdiği performansla takımının en iyisi olan 31 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından sarı lacivertliler ilgili paylaşımda bulunurken, bu paylaşım G.Saray taraftarları tarafından büyük beğeni gördü.
İşte Mariano'nun paylaşımı:
- 24 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 09:59
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"Beşiktaş'ın çocuğu diyorlardı..."
Toplam 5
Yorum
taraftar Beşiktaşın çocuğu olduğunu CANERİ atmayarak gösterdi.. come to ALANYA...
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 3
Yorum
taraftar Beşiktas gönderemez bunu üste para vermesi gerekir.
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G.Saray, Çakır'a savaş açtı
Toplam 6
Yorum
hannoverli dikkat ettiysen 52bin kisinin sesi cüneyt cakirin fbli oyuncularin yaptigi faullere kart cikartmadigi zamanlarda daha fazla cikti
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