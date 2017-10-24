Maicon yükseliyor

Fenerbahçe karşısında Maicon başarılı futbolunu devam ettirdi. Sambacı, 6 atağı uzaklaştırıp 4 top çaldı ve 5 hava topu kazanarak takımının en başarılı ismi oldu. 49 pasla G.Saray'ın en fazla pas yapan ismiydi. 2 de kilit pası attı. Yaptığı 17 uzun top girişiminin 11'inden de başarı ile ayrıldı.