Köstebek isyanı
Galatasaray'da derbiden 24 saat önce maç kadrosu ve Fenerbahçe'ye karşı sahaya çıkacağı taktiğinin sosyal medya ve internetlere düşmesi teknik direktör İgor Tudor'u kızdırdı.
Bu konuda maç sonrası kendisine sorulan soruyu cevaplamayan Hırvat teknik adamın, yönetime köstebeğin bulunması için rapor verdiği öğrenildi.
DERBİYE TAKILI KALMAYIN!
Galatasaray, Fenerbahçe ile sahasında 0-0 berabere kalırken bu skor sahadan galibiyetle ayrılmak isteyen teknik direktör İgor Tudor'u da çok üzdü. Sarı-lacivertli ekip karşısında Galatasaray'ın başında ilk derbi galibiyetini almak isteyen ve bu nedenle günlerce bu karşılaşma için sıkı bir çalışma yapan Tudor hayal kırıklığı yaşasa da Fenerbahçe karşılaşmasını ve hakem tartışmalarını bir kenara bırakma kararı aldı.
YAPTIKLARI HATALARI GÖSTERDİ
Haftaya yine kritik bir maça çıkacaklarını ifade eden başarılı çalıştırıcı, oyuncularıyla yaptığı toplantıda, "Fenerbahçe maçı artık geride kaldı. Keşke kazanabilseydik ama bir puan da kötü değil. Süper Lig'de halen lider ve namağlup durumdayız. Böyle devam etmek ve şampiyonluğa ulaşmak için her şeyi bir kenara bırakıp Trabzonspor maçına konsantre olmalıyız" dedi. İgor Tudor oyunculara yaptıkları hataları göstermeyi ihmal etmedi ve Trabzonspor karşısında herkesin kendisini toparlamasını istedi.
Savaş ÇORLU
DERBİYE TAKILI KALMAYIN!
Galatasaray, Fenerbahçe ile sahasında 0-0 berabere kalırken bu skor sahadan galibiyetle ayrılmak isteyen teknik direktör İgor Tudor'u da çok üzdü. Sarı-lacivertli ekip karşısında Galatasaray'ın başında ilk derbi galibiyetini almak isteyen ve bu nedenle günlerce bu karşılaşma için sıkı bir çalışma yapan Tudor hayal kırıklığı yaşasa da Fenerbahçe karşılaşmasını ve hakem tartışmalarını bir kenara bırakma kararı aldı.
YAPTIKLARI HATALARI GÖSTERDİ
Haftaya yine kritik bir maça çıkacaklarını ifade eden başarılı çalıştırıcı, oyuncularıyla yaptığı toplantıda, "Fenerbahçe maçı artık geride kaldı. Keşke kazanabilseydik ama bir puan da kötü değil. Süper Lig'de halen lider ve namağlup durumdayız. Böyle devam etmek ve şampiyonluğa ulaşmak için her şeyi bir kenara bırakıp Trabzonspor maçına konsantre olmalıyız" dedi. İgor Tudor oyunculara yaptıkları hataları göstermeyi ihmal etmedi ve Trabzonspor karşısında herkesin kendisini toparlamasını istedi.
Savaş ÇORLU
- 24 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 06:25
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Caner'den hakeme şok küfür
Toplam 20
Yorum
Turkcan Yazıklar olsun. Konuşsanıza bjkliler. Fenerde iken demediğinizi bırakmıyor dunuz
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Ersan Gülüm’ün kaburgaları kırıldı
Toplam 1
Yorum
bjktufan kaburgaları nasıl kırılmış arkadaş ya büyük geçmiş olsun umarım sağlığına kavuşur tekrardan
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‘Kolsuz mu oynasın!’
Toplam 1
Yorum
Birisi Hayır Kolsuz oynamasın ama karpuzculuk yapıp yapmadım demesin
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