G.Saray, Çakır'a savaş açtı

G.Saray cephesi, Cüneyt Çakır’a karşı savaş açtı... Sarı-Kırmızılı yöneticiler “Artık onu bizim maçlarımızda istemiyoruz. Gerekirse TFF’ye gideriz” ifadesini kullandı

Türk Telekom Stadı'nda oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin yankıları sürüyor... Maçın son 20 dakikasını 10 kişiyle oynayan Sarı- Kırmızılılar'da hakem Cüneyt Çakır'a çok büyük bir tepki var.



3 SARI KARTLA HIZI KESTİ

Çakır'ın ilk 30 dakikada 3 sarı kart çıkararak takımın hızını kestiğini savunan Galatasaraylı yöneticiler, ayrıca ikinci yarıda net bir penaltılarının verilmediğini belirtti. Çakır'ın yönettiği her maçta canlarının yandığını ifade eden Sarı-Kırmızılılar, "Artık onu bizim maçlarımızda istemiyoruz. Gerekirse konuyu Futbol Federasyonu'na taşırız" ifadesini kullandı.



42 MAÇIN YARISI KAYIP!

Öte yandan rakamlar da Çakırlı maçlarda Galatasaray'ın büyük sıkıntı yaşadığını doğruluyor. Cimbom, Çakır'ın yönettiği 42 maçın 21'inde puan kaybetti.



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