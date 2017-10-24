G.Saray, Çakır'a savaş açtı
G.Saray cephesi, Cüneyt Çakır’a karşı savaş açtı... Sarı-Kırmızılı yöneticiler “Artık onu bizim maçlarımızda istemiyoruz. Gerekirse TFF’ye gideriz” ifadesini kullandı
3 SARI KARTLA HIZI KESTİ
Çakır'ın ilk 30 dakikada 3 sarı kart çıkararak takımın hızını kestiğini savunan Galatasaraylı yöneticiler, ayrıca ikinci yarıda net bir penaltılarının verilmediğini belirtti. Çakır'ın yönettiği her maçta canlarının yandığını ifade eden Sarı-Kırmızılılar, "Artık onu bizim maçlarımızda istemiyoruz. Gerekirse konuyu Futbol Federasyonu'na taşırız" ifadesini kullandı.
42 MAÇIN YARISI KAYIP!
Öte yandan rakamlar da Çakırlı maçlarda Galatasaray'ın büyük sıkıntı yaşadığını doğruluyor. Cimbom, Çakır'ın yönettiği 42 maçın 21'inde puan kaybetti.
Takvim
- 24 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 09:50
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"Beşiktaş'ın çocuğu diyorlardı..."
Toplam 5
Yorum
taraftar Beşiktaşın çocuğu olduğunu CANERİ atmayarak gösterdi.. come to ALANYA...
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 3
Yorum
taraftar Beşiktas gönderemez bunu üste para vermesi gerekir.
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G.Saray, Çakır'a savaş açtı
Toplam 6
Yorum
hannoverli dikkat ettiysen 52bin kisinin sesi cüneyt cakirin fbli oyuncularin yaptigi faullere kart cikartmadigi zamanlarda daha fazla cikti
G.Saray, Çakır'a savaş açtı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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