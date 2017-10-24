En az 1 maç seyircisiz!
Derbide Tarık Ongun’un başına isabet eden su şişesi nedeni ile Cimbom’un sahasının en az 1 maç kapanacağı ifade edildi
Gençlerbirliği ve Alanyaspor maçlarında
GALATASARAY'ın 1 maç ceza alması durumunda 11. haftada Gençlerbirliği ile sahasında oynayacağı karşılaşma seyircisiz olacak. İki maç ceza gelirse 13. haftadaki Alanyaspor maçında da Türk Telekom Stadı'na taraftar alınmayacak.
Derbide opluca edilen kötü ve çirkin tezahürat nedeniyle ayrıca derbiyi izleyen taraftarların passolig kartlarına da bir sonraki iç saha maçı için bloke konulacak.
- 24 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 02:01
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‘Kolsuz mu oynasın!’
Toplam 1
Yorum
Birisi Hayır Kolsuz oynamasın ama karpuzculuk yapıp yapmadım demesin
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Dursun Özbek'ten koreografi açıklaması
Toplam 6
Yorum
Nani baktilar besiktasla basa cikamiyorlar dunya derbisi uydurmaya calisiyorlar fenerli Nani guzel soyledi hangi derbi, kimsenin umrunda degil
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Dursun Özbek'ten koreografi açıklaması
Toplam 6
Yorum
INADINA BJK SIZ IKI BUYUK YARATMAYA CALISIN BIZ TEK BUYUK OLARAK KALACAGIZ ZATEN DUNYA DERBISIYMIS PEH BESIKTASIN OLMADIGI MAC DERBY OLMAZ
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